Marina Visković, koja već dve godne uživa u skladnom emotivnom odnosu i ne krije da je srećnija nego ikada, dobila je lukzusnu nekretninu u Dubaiju od svog emotivnog parnera.

Kako saznajemo od izvora bliskog pevačici, njen izabranik kupio joj je luksuzan stan na čuvenom ostrvu Palm Jumeirah, koje važi za jednu od najprestižnijih i najskupljih lokacija u gradu, što ju je ostavilo bez teksta.

– Marina i njen partner pronašli su mir i sreću jedno pored drugog, i izgradili odnos kakav do sada nisu imali sa prethodnim partnerima. Otkako su zajedno nema osobe koja ih ne vidi kao savršeni par. Korak, po korak postali su svesni da su spremni za velike korake i da su ludi jedno za drugim. Upravo to je i razlog zbog kog je Marinin dečko odlučio da ne žali para kako bi je iznenadio. Rešen da joj pokaže koliko su njegove namere sa njom ozbiljne kupio joj je stan u najluksuzinijem delu Dubaija. Reč je o nekretnini koja je koštala oko tri miliona evra i nalazi se na Palmi, mestu gde nekretnine poseduju svetske zvezde, uspešni biznismeni i ljudi iz samog vrha džet-seta - naveo je naš izvor i otkrio da je pevačica ostala bez teksta zbog nesvakidašnjeg poklona.

- Malo je reći da je Marina bila u šoku kada je shvatila da je luksuzna nekretnina poklon za nju i da je ponosna vlasnica oaze o kakvoj mnogi mogu samo da sanjaju. Nije mogla da veruje šta je sve spreman da uradi čovek kog voli kako bi je usrećio. Iako jedno u drugom vide parntnere za ceo život već duže vreme, potrudio se da joj i na ovaj način pokaže koliko je ozbiljan u nameri da uspeju i želji da se ona oseća sigurno pored njega. Otkako ju je iznenadio luksuznom nekretninom, emotivna je i na sedmom nebu. Ne postoji to što ne bi uradio za nju. Lud je za njom i ne libi se da to pokaže kako na malim, tako i na velikim stvarima - kazao je izvor.

Prema njegovim rečima, stan se trenutno uređuje, a za kompletan projekat angažovani su stručnjaci koji važe za najbolje u svom poslu.

- Radovi na Marininoj luksuznoj nekretnini u punom su jeku. Zajedno sa izabranikom angažovala je vrhunske enterijeriste koji rade na najluksuznijim projektima u Dubaiju. Svaki detalj pažljivo se bira, od rasvete i podova do umetničkih detalja i komada nameštaja. Želja im je da prostor bude moderan, elegantan i topao, kako bi se u njemu osećali kao kod kuće. Očekuje se da će kroz dva meseca sve biti gotovo i da će se njih dvoje tada i useliti. Njihova zajednička želja već dugo je da žive zajedno na mestu koje će osećati kao dom. Ljudi koji ih poznaju oduševljeni su time koliko on obožava Marinu i koliko se trudi da joj to svakodnevno i pokaže. Njemu nije važno da impresionira javnost već da Marina bude srećna, te ovaj stan nije kupio da bi se o tome pričalo, već zato što iskreno želi da sa njom gradi zajednički život. Upravo zato je ova nekretnina za njega mnogo više od investicije - zaključio je izvor za Alo.

Postala plavuša za potrebe novog projekta

Osim što lepoj Viskozi odlično ide na privatnom planu, poslednje mesece provodi radeći na poslednjim pripremama za projekat koji je najavila krajem protekle godine.

Osim što vredno priprema album, Marina će kroz nekoliko dana objaviti novu pesmu pod nazivom "Lesi" koju publika željno očekuje. Upravo zbog nove pesme pevačica je promenila boju kose, te od fatalne brinete postala fatalna plavuša.

Spremna za sudbonosno "da"

Kako je nedavno istakla, ne robuje stereotipima i očekivanjima okoline, ali i ne beži od toga da izgovori subonosno "da" u narednom periodu.

– Imam najboljeg momka na svetu. Bilo je potrebno vreme da se sretnemo u pravo vreme na pravom mestu. Svadbe ne volim, ali verovatno će se dogoditi sudbonosno "da". Svadba se neće desiti. To je vid zabave koji ne volimo ni moj momak, a ni ja. Možda bude žurka. Ljubav je tu, prelepo mi je i to je jedino važno - rekla je Marina.

BONUS VIDEO: