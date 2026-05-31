Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je danas da nedavno zauzimanje istorijske tvrđave Bofor u Libanu predstavlja "dramatičnu promenu" u izraelskoj politici u trenutku kada izraelske trupe, kako je naveo, produbljuju i proširuju operacije na jugu Libana protiv libanske militantne grupe Hezbolah.

"Zauzimanje Bofora je dramatična faza i dramatičan zaokret u politici koju sprovodimo", rekao je Netanjahu u video-poruci koju je objavila njegova kancelarija, dodajući da je izdao naređenje da se "pojača i proširi kontrola nad oblastima koje su bile pod kontrolom Hezbolaha", prenosi Tajms of Izrael.

On je ovu izjavu dao u trenutku kada Hezbolah, prema izraelskim tvrdnjama, nastavlja raketne i napade dronovima na sever Izraela iz pravca Libana, dodaje izraelski portal.

Netanjahu je podsetio da je tvrđava Bofor imala simbolički značaj još od Prvog libanskog rata 1982. godine, kada je postala jedno od prvih mesta sukoba u kojem su izraelske snage zauzele taj položaj i da je Izrael kontrolisao to područje tokom 18 godina okupacije južnog Libana, do povlačenja 2000. godine.

"Danas smo se u Bofor vratili drugačije - ujedinjeni, odlučni i jači nego ikada", istakao je Netanjahu, navodeći da je Izrael "probio barijeru straha" i da deluje na više frontova, uključujući Siriju, Gazu i Liban.

On je dodao da je Izrael, prema njegovim podacima, eliminisao oko 8.000 pripadnika Hezbolaha od početka sukoba, uključujući hiljade tokom kasnijih faza rata, i poručio da će operacija biti nastavljena.

"Biće potrebno vreme, ali ćemo završiti misiju", naglasio je izraelski premijer.

Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su ranije danas da su izraelske trupe zauzele stratešku tvrđavu Bofor, koju su izgradili krstaši, u južnom Libanu, dok je izraelski ministar odbrane Izrael Kac rekao da će izraelske snage ostati raspoređene u strateški važnoj tvrđavi Bofor u okviru nove bezbednosne zone koju je Izrael uspostavio na jugu Libana.

Tvrđava Bofor nalazi se na uzvišenju u južnom Libanu i decenijama ima veliki strateški značaj zbog kontrole nad okolnim područjem i pogleda prema severnom Izraelu.