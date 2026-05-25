Tržište nekretnina u Bosni i Hercegovini nastavlja da beleži rast, a najnoviji podaci za prvi kvartal 2026. godine donose neočekivan pomak u cenama novogradnje. Po prvi put, Trebinje je preteklo Sarajevo po prosečnoj ceni kvadratnog metra novih stanova, što ukazuje na sve veću potražnju za manjim gradovima na jugu zemlje.

U Trebinju je prosečna cena novogradnje dostigla 4.577 konvertibilnih maraka po kvadratnom metru, čime je ovaj grad zauzeo prvo mesto na listi najskupljih lokacija za kupovinu stanova u Bosni i Hercegovini. Time je nadmašio Sarajevo, gde je prosečna cena u istom periodu iznosila 4.226 KM po kvadratu.

Ovaj podatak iznenadio je deo tržišta, jer se Sarajevo tradicionalno smatra najskupljim i najtraženijim gradom za nekretnine u zemlji. Međutim, sve veće interesovanje za Trebinje, njegovu klimu i blizinu jadranske obale doprinelo je snažnom rastu cena.

Pored Trebinja i Sarajeva, visoke cene zabeležene su i u Banjaluci, gde je kvadrat novogradnje u proseku iznosio 3.881 KM. Istočno Novo Sarajevo takođe se izdvojilo kao jedna od skupljih lokacija, sa prosečnom cenom od 2.875 KM po kvadratnom metru.

U Republici Srpskoj tokom prvog kvartala 2026. godine prodato je ukupno 957 novih stanova, što predstavlja značajan rast od više od 80 odsto u odnosu na isti period prethodne godine. Iako su cene u proseku blago pale u odnosu na raniji period, tržište pokazuje snažnu aktivnost i visok nivo potražnje.

Ukupna vrednost prodatih stanova u Republici Srpskoj dostigla je oko 146,4 miliona konvertibilnih maraka, dok je ukupna površina prodatih nekretnina premašila 50.000 kvadratnih metara. Najveći broj prodaja zabeležen je u Banjaluci, zatim u Prnjavoru, Trebinju, Prijedoru i Istočnoj Ilidži.

U Federaciji Bosne i Hercegovine prosečna cena novih stanova u istom periodu iznosila je 3.501 KM po kvadratnom metru. Ukupno je prodato 243 nova stana, što pokazuje stabilno, ali znatno manje tržište u odnosu na Republiku Srpsku.

Na nivou cele Bosne i Hercegovine prosečna cena novogradnje dostigla je 3.701 KM po kvadratnom metru, što predstavlja rast od više od 20 odsto u odnosu na prethodnu godinu. Ovi podaci jasno ukazuju na nastavak rasta tržišta nekretnina, uprkos sve većim cenama i izazovima koje one donose kupcima.

Sve veća potražnja, posebno u manjim i turistički atraktivnim gradovima poput Trebinja, pokazuje da se trendovi na tržištu menjaju i da kupci sve češće biraju lokacije van tradicionalnih urbanih centara, piše B92.