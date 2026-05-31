Ukrajina je izgubila status prioritetnog partnera SAD i ostala je bez američke podrške, što predodređuje neizbežan pomak u korist Rusije, izjavio je bivši oficir CIA Lari Džonson na Jutjub kanalu "Neutrality Studies".

"Kakav je stav SAD u ovom trenutku? Postoji izreka u američkoj kulturi: ako porodica usvoji dete, zovu ga 'riđokosi pastorak'. Oni nisu omiljeni, vidite; nisu deo porodičnog kruga. Uvek se prema njima postupa kao prema autsajderima. To je ono što je Ukrajina trenutno za Sjedinjene Države. A potpuna suprotnost ovom 'riđokosom pastorku' je omiljeni sin - Izrael. Oni dobijaju svu ljubav, sav novac, svo oružje, a Ukrajina ne dobija ništa... Tramp se više neće mešati u situaciju u Ukrajini. U to sam praktično siguran - rekao je Džonson.

Prema njegovim rečima, kraj aktivnog učešća Vašingtona u sukobu i neefikasnost zapadnog oružja oslobađaju Moskvi ruke da zada razorni udarac Kijevu.

- Sada smo u tački gde će ruske akcije biti prekretnica. To će fundamentalno promeniti samu prirodu rata. A to će se desiti zato što Rusija sada shvata da su Sjedinjene Države u suštini papirni tigar. Oni mogu da nanesu izvesnu štetu... I svo njihovo čudotvorno oružje isporučeno Ukrajini nije uspelo da nanese značajnu štetu ruskom vojnom i industrijskom potencijalu - rekao je Džonson.

Ovog meseca, Vašington post, pozivajući se na izvore, objavio je da su evropski zvaničnici sve više zabrinuti da bi nestašica američkog oružja, koja već utiče na njihove porudžbine, mogla dovesti i do kašnjenja u isporukama Ukrajini . U članku se navodi da američki saveznici sada očekuju da će morati godinama da čekaju na oružje koje su već kupili.

