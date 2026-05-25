Marina Visković važi za jednu od najatraktivnijih žena na domaćoj estradi, a osim upečatljivog izgleda, publika je godinama prati i zbog njenog temperamenta i energije.

Iako privatni život uglavnom drži daleko od očiju javnosti, pevačica već neko vreme uživa u ljubavi sa zgodnim biznismenom koji živi u Dubai, a sada je odlučila da ga iznenadi na poseban način.

Naime, Marina je otputovala u Dubai nakon perioda razdvojenosti, budući da se zbog dešavanja na Bliskom istoku neko vreme nisu viđali.

Pevačica je svom partneru pripremila posebno iznenađenje, ali i veliku promenu kada je reč o njenom izgledu.

Promenila je boju kose i odlučila se za svetliju nijansu koja joj je potpuno osvežila izgled.

Nova frizura u potpunosti je transformisala pevačicu, pa mnogi komentarišu da nikada nije izgledala bolje.

Na društvenim mrežama nizali su se komplimenti na račun njenog novog imidža, a fanovi su joj poručivali da joj promena i te kako prija.

Pored brojnih pohvala koje je dobila zbog nove boje kose, pratiocima nije promakao ni sat koji je nosila na levoj ruci.

Kako se spekuliše, reč je o luksuznom aksesoaru čija vrednost prelazi 20.000 evra.

Uživa u ljubavi koju joj pruža novi partner

O tome koliko komplimenata dobija od publike, govorila je i nedavno.

-Veoma sam srećna jer od žena najčešće dobijam komplimente. Svašta radim da bih izgledala ovako. Ovo je finalni efekat mog odricanja i načina života, kako bih došla do ovakvog izgleda - rekla je ona.

S obzirom na to da je već godinu dana u srećnoj vezi, a da njen partner živi u Dubaiju, mnogi se pitaju da li je došlo vreme za brak. Ipak, pevačica priznaje da ima drugačije planove.

- Imam najboljeg mogućeg momka na svetu. Bilo je potrebno da se sretnemo u pravo vreme na pravom mestu. Svadbe ne volim inače, ali verovatno će se desiti to sudbonosno "da". Svadba se desiti neće. Ne volim taj vid zabave, a ni moj momak. Možda bude žurka tim povodom. Ljubav je tu, prelepo mi je - konstatovala je potom.

Sudeći po osmehu koji ne skida sa lica, uživa i u ljubavi i u novoj životnoj fazi, a promene koje je napravila očigledno su joj donele dodatno samopouzdanje i sreću.