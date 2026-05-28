Tržište nekretnina u Osijeku poslednjih godina suočava se sa velikim neskladom između ponude i potražnje, zbog čega kupci sve teže dolaze do sopstvenog stana. Nedovoljna izgradnja novih objekata, mali broj dostupnih nekretnina i stalni rast cena doveli su do toga da kvadrat stana postane ozbiljan finansijski izazov za veliki broj građana.

Dodatni problem predstavlja činjenica da su mnogi stanovi koji se trenutno prodaju veoma stari. Prosečna starost nekretnina na tržištu u Osječko-baranjskoj županiji dostigla je čak četiri decenije, pa kupci često biraju između skupih novogradnji i starijih stanova kojima je potrebna adaptacija.

Najveće interesovanje vlada za manje stanove površine do 50 kvadrata, dok istovremeno raste i tržište iznajmljivanja. Cene kirija beleže konstantan rast, pa su tokom protekle godine porasle za skoro 18 odsto.

Agent za nekretnine Dino Mandurić naveo je da se prosečna cena kvadrata u Osijeku trenutno kreće oko 2.800 evra, uz velike razlike između starogradnje i novogradnje. Manji stanovi i novi objekti često dostižu i znatno više cene zbog velike potražnje i ograničene ponude.

Građevinski investitori tvrde da na rast cena utiče više faktora istovremeno. Visoke cene građevinskog zemljišta, poskupljenje materijala, spor administrativni proces i nedostatak radne snage dodatno opterećuju tržište. Zbog toga se veliki broj stanova proda još dok je projekat samo na papiru, mnogo pre završetka gradnje.

Vlasnik jedne građevinske firme Igor Hocenski smatra da će cene nastaviti da rastu sve dok postoji situacija u kojoj se stanovi rasprodaju unapred i nema viška gotovih nekretnina na tržištu.

U takvoj atmosferi stručnjaci upozoravaju građane da ne donose odluke na brzinu i da pre svake kupovine detaljno provere dokumentaciju. Posebna pažnja mora se obratiti na stanje u katastru i zemljišnim knjigama, jer upravo tu mogu biti skrivene ozbiljne pravne prepreke.

Javna beležnica Sanja Popović istakla je da je posebno važno proveriti da li postoji aktivna plomba na nekretnini. Prema njenim rečima, dešava se da pojedini prodavci isti stan pokušaju da prodaju više puta različitim kupcima. U takvim slučajevima presudno je ko prvi uspe da upiše vlasništvo u zemljišne knjige, odnosno čiji zahtev prvi bude evidentiran.

Pravni stručnjaci zato savetuju da se nijedna uplata ne obavlja bez detaljne provere dokumentacije, kao i da kupci angažuju advokata ili stručnu osobu koja može proveriti status nekretnine pre potpisivanja ugovora.

Pored problema sa cenama i pravnom sigurnošću, urbanisti upozoravaju i na način razvoja gradova. Arhitekte smatraju da bi buduća gradnja trebalo da bude planska, sa više zelenih površina, parking mesta, škola i vrtića, umesto dosadašnjeg modela pojedinačnih zgrada bez šire infrastrukture.

Arhitekta Bruno Rechner podsetio je da su starija planski građena naselja i danas primer kvalitetnog urbanizma, jer nude organizovan prostor i bolje uslove za život uprkos tome što su zgrade stare i zahtevaju obnovu.

Lokalne vlasti pokušavaju da deo problema reše kroz upravljanje gradskim stanovima. Grad Osijek trenutno raspolaže sa više od 700 stanova, a deo njih bi u budućnosti mogao biti namenjen pristupačnijem stanovanju kako bi se građanima olakšao dolazak do krova nad glavom, piše Dnevbno.hr.