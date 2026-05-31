Mirko Kodić je nedavno zvanično ostvario pravo na nacionalnu penziju i time ušao u red istaknutih umetnika kojima je država Srbija odala priznanje za višedecenijski doprinos kulturi.

Kako je nedavno otkrio, mesečno prima 109.000 dinara.

- Hvala državi Srbiji i Ministarstvu kulture što su prepoznali moj mukotrpni i dugogodišnji rad. Bio sam srećan kada sam čuo vest, jer to znači da sav trud nije bio uzaludan - rekao je Kodić i podsetio da je muzici posvetio gotovo ceo svoj život.

"109.000 dinara mi je dovoljno"

Govoreći o visini penzije istakao je da mu novac nije presudan, ali da mu pruža sigurnost u starijim godinama.

- To nije neki ogroman iznos, ali 109.000 dinara mi je dovoljno za osnovne potrebe i mirnu starost. Zadovoljan sam i zahvalan - poručio je Kodić.

Inače, 21 javna ličnost prima nacionalnu penziju.

