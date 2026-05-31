Državljanin Crne Gore Darko Bakrač (45), koji se ranije zvao Danko, iz Podgorice uhapšen je u Srbiji po međunarodnoj poternici NCB Interpol Podgorica. U pitanju je nekadašnji šampion u automobilizmu.

Kako je saopštio MUP, on se potražuje zbog sumnje da je počinio krivično delo stvaranje kriminalne organizacije i dva krivična dela neovlašćene proizvodnje, držanja i stavljanja u promet opojnih droga, a sledi postupak njegove ekstradicije Crnoj Gori.

Njegovo hapšenje realizovano je u zajednički sprovedenoj aktivnosti između NCB Interpol Podgorica i NCB Interpol Beograd.

-Osoba D.B. se međunarodno potraživala na osnovu naredbe Višeg suda u Podgorici i Specijalnog državnog tužilaštva, radi obezbeđenja njegovog prisustva u krivičnom postupku koji se protiv njega vodi pred ovim sudom, zbog sumnje da je izvršio krivično delo stvaranje kriminalne organizacije i dva krivična dela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga u saizvršilaštvu- ocenjeno je u saopštenju.

Bakraču se na teret stavlja da je sa još Darkom K. stvorio kriminalnu organizaciju koja se, kako se sumnja, u dužem periodu bavila krijumčarenjem skanka sa teritorije Albanije preko Crne Gore i dalje, ka zemljama Evropske unije.

Nakon hapšenja šampiona u automobilizmu sledi dalja komunikacija Ministarstva pravde Crne Gore i Ministarstva pravde Republike Srbije radi ekstradicije ove osobe Crnoj Gori.