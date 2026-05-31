Milan Vasić uživa u braku sa suprugom Majom, a nedavno je javno govorio o tome kakvu partnerku traži za život.

Kako je tada istakao, akcenat je stavio na vaspitanje i prirodnu lepotu žene.

- Ako je Bog rekao da to bude, biće, ako ne, šta da se radi. Voleo bih da se oženim i da imam decu, ali ne mogu na silu. Drugari mi kažu da pravim dete, pa kako da pravim dete, pa nije to to. Dete se pravi iz ljubavi. Danas brak i ne postoji više. Sve je u poverenju - rekao je Milan u emisiji "Exkluziv NIGHT", pa dodao:

- Ne treba meni idealna devojka, jer znam da idealno ne postoji. Želim da moja buduća polovina bude fino dete, vaspitano, da ima zdrave roditelje, da je imala detinjstvo i da bude lepa. Da ume da se smeje, da voli da sluša kada neko peva i da je pozitivna. Ne bi trebalo da ima silikone, već da bude prirodna. Upravo onakva osoba koja ne preteruje kada su u pitanju veštačke stvari - govorio je glumac.

