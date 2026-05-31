Bračni par Adaktar ponovo je izazvao buru u javnosti budući da su bez zadrške govorili o svom privatnom životu, odnosu prema deci i braku koji je godinama aktuelna tema.

Poznati po brojnim kontroverzama kojima privlače veliku pažnju, Anđela i Adam uspeli su da podignu prašinu i ovoga puta izjavama koje su mnogobrojni gledaoci ocenili kao sramotne.

Najveću pažnju izazvala je Anđelina izjava da svog supruga voli više od dece, čime je nastavila temu o kojoj je Adam ranije već govorio uz isticanje da mu je ona važnija od mališana.

- Pošto je Adam direktno povezan sa mojim smislom postojanja, definitivno da. Bez njega ne bi bilo ni te dece, tako da odgovor je da, volim ga više od dece - rekla je Anđela, dok je Adam objasnio da je i njegova ranija izjava o tome da mu je supruga važnija od naslednika izvučena iz šireg konteksta.

Prema njegovim rečima, mislio je na situaciju u kojoj bi morao da bira između života supruge i deteta tokom porođaja.

– Da lekar izađe iz sale i pita me: "Žena ili dete?", rekao bih žena budući da bez nje ne bi bilo smisla i ne bi ni bilo dece - objasnio je Adam.

Međutim, tu nije bio kraj šokantnim izjavama budući da su supružnici otvoreno govorili i o tome da imaju dete sa kojim su emocionalno bliži.

- Majke kažu da se sva deca vole isto, ali u srcu znaju da nije baš tako. Uvek postoji dete koje vam više odgovara po senzibilitetu. Ne znači da ga više volite, već da se sa njim nekako lakše povezujete - rekla je Anđela, pa otkrila da joj je trenutno najbliža ćerka Arena zbog toga što je potpuno drugačija od nje.

"Najviše volim svog drugog sina"

Podsetimo, Adam je i ranije izazivao lavinu komentara kada je javno rekao da mu je srednji sin omiljeno dete, objašnjavajući da su se njih dvojica karakterom najviše poklopili.

- Najviše volim svog drugog sina, to je moje omiljeno dete. Poklopili smo se sto posto – rekao je svojevremeno Adaktar, zbog čega je bio na meti brojnih kritika na društvenim mrežama.

Tokom razgovora supružnici su priznali i da imaju dadilju koja je uz njihovu decu 24 sata dnevno, što je dodatno pokrenulo raspravu na mrežama. Dok jedni smatraju da je reč o iskrenosti na koju javnost nije navikla, drugi ocenjuju da su njihove izjave previše kontroverzne čak i za influenserski svet.

Inače, Adam i Anđela godinama privlače pažnju javnosti luksuznim načinom života, skupocenim nekretninama, ekscentričnim nastupima i izjavama koje gotovo redovno postaju viralne. Nakon rijalitija Adaktarovi, njihova porodica ostala je jedna od najkomentarisanijih na domaćoj sceni, a svako novo gostovanje izazove burne reakcije publike i komentare na društvenim mrežama.

