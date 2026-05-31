Voditeljka Jovana Jeremić uživa u ljubavi sa Milošem Stojanovićem Tigrom, a koliko su nerazdvojni dokazuje i urnebesni snimak koji je bokser objavio na mrežama, a koji je do suza nasmejao fanove.

Na svom Instagram profilu Miloš je objavio video iz njihove garaže u kom je pokazao nesvakidašnju scenu.

Naime, Jovana Jeremić je svoj automobil parkirala tik uz njegov, prilepivši ga toliko da Stojanović nije mogao ni da priđe svom vozilu.

"Spajaju nam se kola"

Tigar je ovu komičnu situaciju zabeležio kamerom i tom prilikom se javno našalio na račun svoje partnerke, ne krijući da se više ni na parkingu ne odvajaju.

- Vidite ljudi dokaz. Moja žena Jovana Jeremić mi se prilepila tako da ne mogu da prođem ovuda, a kamoli da uđem u auto. Ne samo da mi se prilepi u krevetu nego i na parkingu. Spajaju nam se kola - rekao je Tigar u videu.

Dok je on snimao i komentarisao, voditeljka se u pozadini smejala i pokušavala da pronađe rešenje za ovaj "parking problem". Snimak je odmah izazvao lavinu reakcija i nasmejao fanove poznatog para.

BONUS VIDEO: