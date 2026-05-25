Iako se danas mnogo govori o ravnopravnosti i jednakim pravima, pojedini tradicionalni običaji na Balkanu i dalje su duboko ukorenjeni u mnogim porodicama.

Jedan od najčešće pominjanih jeste stav da porodična imovina i nasledstvo pripadaju sinu, dok se ćerka često smatra „tuđom kućom“ nakon udaje.

Upravo zbog toga veliku pažnju na društvenim mrežama privukla je anonimna ispovest jedne devojke objavljena na domaćem Reditu.

"Bratu daju sve, a meni su ponudili bakino prstenje"

Njen post prenosimo u celosti:

- Imam 26 godina, a moj rođeni brat 22. Oboje smo završili fakultete, zaposlili se i živimo u Beogradu kao podstanari. Nedavno su naši roditelji prodali veći komad porodične zemlje i staru kuću u unutrašnjosti, od čega su inkasirali ozbiljan novac – oko 120.000 evra.Prošlog vikenda smo otišli kući na ručak i roditelji su ponosno saopštili plan: bratu kupuju jednosoban stan u Novom Beogradu i daju mu novac da ga kompletno opremi, kako ne bi više plaćao kiriju jer je on, citiram, 'muška glava i produžetak loze'. Kada sam pitala gde sam ja u toj priči, nastao je muk. Majka me je uzela za ruku i rekla: 'Pa sine, ti imaš momka, udaćeš se, tvoje je da odeš u muževljevu kuću. Tebi će baka ostaviti svoje zlatno prstenje i dukat.'Ostala sam u šoku. Volim svog brata i drago mi je zbog njega, ali osećam se kao dete drugog reda. Zar ja nisam njihovo dete? Najgore od svega je što moj brat smatra da je to skroz normalno i već me pita da mu pomognem oko biranja pločica za njegov stan. Ne znam kako da se ponašam, dođe mi da prekinem svaki kontakt sa njima - napisala je razočarana devojka.

Internet "izgoreo": "Tuga je što se ovo i dalje dešava"

Komentari ispod ove objave pokazali su da je ova tema i dalje ogromna rana u našem društvu. Većina korisnika, i muškaraca i žena, pružila je punu podršku devojci, osuđujući postupak roditelja.

- To nisu roditelji, to su investitori u muške naslednike - glasio je jedan od najpopularnijih komentara.

- Najtužnije je što te emotivno ucenjuju pričom o udaji. Ti u 26. godini treba da zavisiš od toga da li će ti neki muškarac obezbediti krov nad glavom, dok brat dobija sve na tacni - pisalo je u nastavku.

- Reci bratu da te pločice izabere sam, a roditeljima vrati prstenje. Izgradi svoj život sama i pokaži im da vrediš više od tog dukata. Mnogi su ukazali i na bumerang efekat ove tradicije: „Klasična srpska priča. Sin dobije stan, snaja posle tri godine zabrani roditeljima da dolaze, a kada ti isti roditelji ostare i obole, ko ih čuva? Ćerka koju su ostavili bez ičega - posavetovala ju je jedna devojka.

Druga strana medalje: "To su njihove pare"

Ipak, na forumu su se javili i oni koji smatraju da roditelji imaju apsolutno pravo da sa svojim novcem rade šta žele, kao i da u ovoj odluci nema zle namere.

- Ljudi, to su pare njihovih roditelja, oni su ih zaradili i imaju pravo da ih podele kako hoće. Možda nije fer prema modernim standardima, ali to je njihova volja - napisao je jedan korisnik.

Drugi je dodao:

- Muškarci na Balkanu i dalje imaju veći pritisak da moraju da stvore kuću pre ženidbe, dok se za žene i dalje podrazumeva da se usele kod muža ili da zajedno stvaraju. Roditelji su samo praktični, ne znači da je ne vole.