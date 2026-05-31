Sjedinjene Američke Države uputile su nove kritike svojim NATO saveznicima na forumu Šangri-La u Singapuru, dok su zapadnoevropski zvaničnici poručili da je Alijansa stabilna i funkcionalna uprkos nesuglasicama.

Američki ministar odbrane Pit Hegset pohvalio je azijske partnere zbog povećanja izdvajanja za odbranu i usklađivanja sa Vašingtonom u uslovima rastućih tenzija sa Kinom, uz poruku da bi Evropa trebalo da preispita svoj pristup bezbednosnoj politici, prenosi Rojters.

"Kada se naši interesi poklapaju, delujemo zajedno odlučno. Kada se razlikuju, prilagođavamo se pragmatično, bez drame i moralizovanja. Mislim da bi zapadna Evropa to trebalo da uzme u obzir", rekao je Hegset.

On je dodao da "Evropa i NATO imaju velike odluke pred sobom", dok je administracija američkog predsednika Donalda Trampa više puta optužila evropske zemlje da nedovoljno ulažu u sopstvene vojske i previše se oslanjaju na američku zaštitu.

Vašington je u maju najavio povlačenje 5.000 vojnika iz Nemačke, dok je Tramp ranije dovodio u pitanje i buduću ulogu SAD u NATO-u.

Zamenik predsedavajućeg Vojnog komiteta NATO-a admiral Đuzepe Kavo Dragone pokušao je da umanji značaj povlačenja trupa, navodeći da je reč o unapred planiranim promenama i da jedinstvo Alijanse nije ugroženo.

"U zrelom savezu, ako jedan partner treba da preraspodeli snage, ostali moraju da budu spremni da preuzmu deo tereta", rekao je on.

Nemački državni sekretar u Ministarstvu odbrane Nils Hilmer poručio je da Berlin ubrzava ulaganja u vojsku bez obzira na buduće američko prisustvo u Evropi.

Francuska ministarka odbrane Katrin Votran ocenila je da evropska bezbednost zavisi i od dešavanja u Aziji, dok su drugi evropski zvaničnici upozorili da su bezbednosna dešavanja u Evropi i Indo-Pacifiku sve povezanija, posebno u kontekstu rata u Ukrajini.

I pored kritika iz Pentagona, pojedini američki senatori i kongresmeni poručili su da postoji podrška NATO saveznicima obe stranke, nastojeći da ublaže zabrinutost oko američke posvećenosti, navodi agencija. Međutim, deo učesnika foruma ocenjuje da Evropa i dalje sporo prilagođava svoj pristup odbrani i bezbednosti.