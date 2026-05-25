Iako ga najčešće viđamo "iza leđa" najvećih regionalnih zvezda sa kamerom u ruci, Ivica je odlučio da stane ispred kamera i potpuno iskreno progovori o putu do uspeha, ljubavi, ali i o tome kako je sarađivati sa poznatim damama. Prva pevačica sa kojom je stupio u kontakt i sarađivao bila je Milica Pavlović, a to iskustvo pamti po neverovatnoj energiji.

- Prva pevačica s kojom sam sarađivao je bila Milica Pavlović. Ta saradnja mi je bila prezanimljiva. Mislim, ja još uvek imam tu početničku energiju u sebi, jer jako volim to što radim i uvek imam tu vatru u sebi što se tiče posla. Tako da mi je bilo prezanimljivo, svakako, i lepo. Mi smo se našli baš, baš smo se lepo skapirali, tako da je bila odlična saradnja - priznaje Ivica. Racić ne krije da je od svih estradnih ličnosti sa kojima je radio, saradnja sa jednom najvećih balkanskih zvezda bila najlakša i najprirodnija.

- Kao što svi kažu, najlakši za saradnju su oni koji su najveći. Pa tako moram da pohvalim da je stvarno saradnja sa Cecom Ražnatović, što se tiče pevačica, najbolja. Do saradnje je došlo preko zajedničkih prijatelja i klijenata. Uspostavili smo odličnu saradnju i komunikaciju od samog početka i sve je bilo super, lagano, spontano. Očekivao sam da će biti lepo, ali je ispalo još bolje nego što sam očekivao. Spontano, lepo, opušteno, profesionalno. Nekako smo se od samog početka skapirali šta njoj treba, šta ja mogu da uradim i baš, baš smo se od početka razumeli. Nije bilo puno nekih ispravki i zamerki, nego smo baš uboli taj vajb koji treba da se desi - otkrio nam je on.

Iako je jednom prilikom frizer Stevan Radivojević izjavio da mu je najteža za saradnju Marina Visković, Ivica ima potpuno drugačije iskustvo.

- Nije zahtevna, isto je sve odlično bilo. Ne znam kako, ne znam da li se meni to namešta da mi uvek dolaze ljudi koji su divni, koji imaju divnu energiju. Verovatno kako zračiš, tako privlačiš. Ali sa njom je isto odlična saradnja - priznaje Ivica.

Na pitanje da li na estradi ima "svesku sa dužnicima" i da li mu je neko ostao dužan, Ivica je bio kratak i jasan.

- Ne. Što se tiče toga, tu je energija uvek super, i nisam imao iskustva da mi neko ostaje dužan - rekao je on. Istakao je i da ne postoji javna ličnost sa kojom izričito ne bi sarađivao, bez obzira na cenu.

- Iskreno, ja uživam u tome da nekad nekome promenim vajb i da ni od čega napravim nešto. Tako da sad, izričito s kim ne bih radio nemam - priznaje Racić.

"Ljubav mi je sve u životu"

Na samom kraju, Ivica se osvrnuo na svoje gostovanje od pre nekoliko godina, gde je sa svojim tadašnjim partnerom otvoreno progovorio javno o svemu, naglasivši da se ne kaje što je tada potpuno otvorio karte o svom privatnom životu, a otkrio je i koliko mu je ljubav važna.

- Ne kajem se što sam otvorio karte. Da li bih opet uradio? Pa, zašto da ne? Meni je ljubav u životu sve i nikad nisam žrtvovao karijeru zarad ljubavi, zato što mislim da kada je prava ljubav, kada se dvoje ljudi spoji, mogu da rade sve zajedno i od toga može da nastane samo nešto još bolje i veće - zaključio je Ivica za Alo!

