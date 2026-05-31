Skupština opštine Ulcinj usvojila je novu odluku kojom se zabranjuje kretanje u kupaćim kostimima i plažnoj odeći na javnim površinama.

Kako je saopšteno iz lokalne samouprave, ograničenje se odnosi na ulice, trgove, parkove i druge javne prostore unutar grada. Cilj ove mere je očuvanje javnog reda, pristojnosti i ugleda Ulcinja kao prestižne turističke destinacije.

Važno je istaći da se ova zabrana ne odnosi na same plaže, kao ni na obalne turističke zone koje su direktno namenjene kupačima. Međutim, čim napuste zonu uz more, posetioci će morati da budu adekvatno obučeni.

Odluka je doneta kako bi se sprečile situacije u kojima se turisti u bikinijima ili bez majica šetaju kroz centar grada, prodavnice ili verske objekte, što je godinama unazad izazivalo negodovanje dela javnosti.

Oni koji odluče da ignorišu nova pravila rizikuju ozbiljan udarac po džepu. Za fizička lica koja se budu kretala u neadekvatnoj odeći van dozvoljenih zona, predviđene su novčane kazne u iznosu od 350 do 500 evra.