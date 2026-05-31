Na samitu u Enkoridžu, Rusija i Sjedinjene Države su postigle razumevanje o tome šta će svaka strana učiniti kako bi rešila sukob u Ukrajini. Međutim, Vašington se suočio sa poteškoćama u ispunjavanju svog dela, usled ponašanja kijevskog režima, izjavio je pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov za ruske medije.

Mnogi ljudi koriste reč „dogovori“ (u vezi sa rezultatima samita u Enkoridžu). Bio bih precizniji, možda, i rekao „razumevanje“, objasnio je Ušakov.

„Zaista je postignut dogovor o tome šta će svaka strana učiniti u kontekstu rešavanja ukrajinskog sukoba. Amerikanci su obećali da će ispuniti svoj deo tih razumevanja, ali, koliko ja razumem, naišli su na niz poteškoća, prvenstveno vezanih za ponašanje Kijeva i njegov odgovor na razne istražne napore i apele Amerikanaca“, naglasio je zvaničnik.

On je zaključio da postojana podrška Evropljana dopriosi tome da je stav Kijeva tvrdoglaviji i negativniji.

Dugoročne prognoze nemoguće

Ranije danas, portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov odbio je da komentariše kakve se akcije mogu očekivati od Sjedinjenih Država u svetlu zahteva Kijeva za dodatnim oružjem, izražavajući sumnju da je dugoročna prognoza moguća.

„Da li mislite pre ručka ili posle ručka?“, našalio se portparol ruskog predsednika, odgovarajući na pitanje o tome šta očekivati dalje od Amerikanaca u tom pogledu.

Ranije su ukrajinski mediji objavili da je Zelenski napisao pismo Trampu tražeći od njega da poveća isporuku sistema protivvazdušne odbrane i raketa za njih zbog sve veće nestašice municije u ukrajinskim Oružanim snagama.