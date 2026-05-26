Balkanska zvezda Svetlana Ceca Ražnatović može da se pohvali karijerom kakvu gotovo niko nema, međutim, malo ko zna da je jednu pesmu posvetila deci Anastasiji i Veljku.

Naime, Ceca je pesmu "Neću dugo" snimila 2004. godine, a kako je jednom priikom otkrila, posvetila ju je ćerki Anastasiji i sinu Veljku .

- To je pesma koju je Marina Tucaković napisala za mene, a ja sam je posvetila svojoj deci, ali je nikada nisam zapevala osim na CD-u. Publika na koncertima voli da čuje malo brže pesme, pa zato ovu nikada nisam uživo otpevala - izjavila je Ceca svojevremeno za medije.

Podsetimo, pevačica je kao mlada ušla u roditeljske vode.

Još sa 23 godine sam dobila Veljka, pa Anastasiju sa 25. Potpuno sam ih drugačije razumela i to sve ima svoje prednosti i mane - započela je Ceca.

Majčinstvo u mladim godinama pružilo joj je određene prednosti u odnosu na svoju decu.

"Svađali smo se, kažnjavala sam ih"

- Nekako sam ih lakše razumevala kroz odrastanje, bolje sam razumela njihov pubertet, želje i potrebe - dodala je pevačica.

Naravno, roditeljstvo dolazi sa svojim izazovima , što je Ceca iskreno priznala.

- Naravno, svađali smo se, kažnjavala sam ih, ali to je sve normalno. Svaki odnos ima oscilacije - objasnila je Ražnatovićevu u emisiji "Ceca show".

Pesme pisao Merlin

Svetlana Ceca Ražnatović je jedna od najpoznatijih regionalnih pevačkih zvezda, a stihove njenih pesama svi znaju napamet.

Međutim, među mnogobrojnim hitovima, jedan se posebno izdvaja, a to je pesma "Beograd". Ova pesma ima neobičnu priču, a Cecin legendarni hit je umalo završio kod nekoga drugog!

Numere "Beograd" i "Zaboravi" uradio je legendarni muzičar iz Sarajeva, Dino Merlin. Album "Fatlana ljubav" objavljen je 1995. godine, četiri meseca nakon venčanja sa Arkanom, kojem je posvetila sedmi studijski album. Na ovom albumu prvi put je sarađivala sa Aleksandrom Milićem Milijem, koji je radio muziku za "Idi dok si mlad".

