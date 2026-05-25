Ceca Ražnatović večeras održava koncert u Franfurtu, a pred sam spektakl je uhvaćena u bekstejdžu.

Nasmejana u šljokičavom kombinezonu Ceca je uživala pred izlazak na binu.

U bekstejdžu ju je sačekalo i posebno iznađenje, sveže voće, što Ceca uglavnom i voli da konzumira pred koncert jedino.

Ona se šalila sa svojim članom tima, frizerom Stevanom:

- Popiji nešto, popiji - rekla je Ceca kroz smeh.

- Rekla si da je moje radno vreme gotovo kad se popneš na binu - dodao je Stevan.

- Pa još se nisam popela, a ti ločeš - dodala je Ceca kroz smeh.

