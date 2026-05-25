Pevačica i ćerka Svetlane Cece Ražnatović, Anastasija Ražnatović, danas proslavlja 28. rođendan u Sevilji, gde živi otkako se udala za fudbalera Nemanju Gudelja.

Na društvenim mrežama je pokazala kakvo je iznenađenje dobila od porodice, koje ju je u potpunosti oduševilo.

Od ponoći joj pristižu čestitke, kako od najbližih iz Srbije, tako i od porodice Gudelj u Sevilji.

Anastasija je na svom Instagram profilu objavila fotografiju na kojoj se vidi raskošna dekoracija – veliki baloni, bogat buket cveća i dva plava medveda na kojima piše "Volim te".

Nije krila oduševljenje, pa se javno zahvalila suprugu, svekrvi i zaovi Vanji Gudelj.

-Hvala moja predivna porodico, volim vas - poručila je ona.

"Mom najveću daru od Boga"

Posebnu pažnju privukla je čestitka njenog brata Veljka Ražnatovića, koji joj je uputio emotivne reči.

-Mom najvećem daru od Boga, neka je najsrećniji do sad - napisao je sportista na svom Instagram nalogu.