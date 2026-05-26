Broj povređenih u Kijevu porastao je na 92, a među njima su i deca. U Belgorodu je 35.000 ljudi ostalo bez struje i vode. Rusija i Ukrajina i dalje razmenjuju optužbe o napadima.

U ruskom napadu na Zaporožje povređeno 15 osoba, među njima i beba

Načelnik vojno-administrativne uprave Zaporoške oblasti Ivan Fedorov objavio je danas na svom Telegram nalogu da je broj povređenih u ruskom napadu na Zaporožje povećan na 15.

"Od 19 časova, broj povređenih u ruskom napadu povećao se na 15. Među njima je osam žena, šest muškaraca i jedna beba. Svima je pružena potrebna pomoć", navodi se u objavi Fedorova, prenosi Ukrinform.



Guteres: Jako sam zabrinut zbog najave Rusije da planira da izvede nove napade na Kijev





Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guteres izjavio je na zasedanju Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija (SBUN) da je "jako zabrinut" zbog najave Rusije da planira da izvede napade na ukrajinska preduzeća namenske industrije i centre za donošenje političkih odluka u Kijevu.









U četvrtak sednica Saveta bezbednosti UN na zahtev Ukrajine

Savet bezbednosti UN sastaće se u četvrtak, na zahtev Ukrajine, kako bi razgovarao o eskalaciji ruskih napada na ukrajinske civile.

Ukrajinska delegacija je uputila odgovarajući zahtev stalnom predstavniku Kine, Fu Cungu, čija zemlja predsedava Savetom bezbednosti u maju, prenosi Ukrinform.



Sibiha: Izjave Lavrova o nastavku napada na Kijev drska provokacija

Ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha ocenio je kao "drsku provokaciju" izjave ruskog šefa diplomatije Sergeja Lavrova koje je, prema navodima, izneo u razgovoru sa američkim državnim sekretarom Markom Rubiom o nastavku ruskih napada na Kijev.









Britanija pooštrava sankcije protiv Rusije, na udaru kripto-mreže koje pomažu Moskvi

Vlada Velike Britanije je predstavila novi paket sankcija usmeren na kripto-mreže i finansijske kanale koje Rusija, prema navodima Londona, koristi za zaobilaženje zapadnih ograničenja i finansiranje rata u Ukrajini.



Francuska: Ruske pretnje Kijevu nova zastrašujuća poruka, nećemo se evakuisati

Francuska je ocenila da su ruske pretnje novim napadima na Kijev i poziv stranim državljanima da napuste ukrajinsku prestonicu "novi pokušaj zastrašivanja", ali je poručila da za sada neće evakuisati svoje državljane iz Ukrajine, izjavio je portparol francuskog Ministarstva spoljnih poslova Paskal Konfavre.







U Kijevu se održava samit 24 država; "Rusija uvlači Belorusiju u sukob"

U Kijevu se danas održava samit 24 država, pretežno evropskih, na kojem su učesnici podržali težnje beloruskog naroda za oslobađanjem od ruskog uticaja i istakli da Rusija pokušava da Belorusiju dublje uključi u rat protiv Ukrajine, istakao je predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski.

"Danas se u Kijevu održava samit koji je okupio 24 države, uglavnom iz Evrope. Na skupu su predstavljene sve zemlje u regionu: Poljska, Slovačka, Mađarska, Moldavija, Rumunija i Belorusija", napisao je Zelenski na platformi Iks.



On rekao da svi učesnici podržavaju težnje beloruskog naroda da se oslobodi ruskog uticaja, uz ocenu da Rusija sada pokušava da Belorusiju još dublje uvuče u rat protiv Ukrajine.

"Takođe je izražena zahvalnost svakom obliku podrške Belorusa slobodnoj Ukrajini, uz poruku da će doći dan kada će između država ponovo postojati dobrosusedski odnosi zasnovani na stvarnoj nezavisnosti Ukrajine i Belorusije od Moskve", istakao je Zelenski.

On je naveo da se o tim pitanjima danas razgovaralo i sa liderom beloruske opozicije Sviatlanom Tsikanovskajom i njenim timom, koji borave u Kijevu.

"Ukrajina nikada nije predstavljala pretnju Belorusiji", istakao je Zelenski uz zahvalnost Belorusima koji podržavaju Ukrajinu u trenutku kada se, kako se ocenjuje, odlučuje sudbina nezavisnosti Ukrajine i drugih zemalja koje se graniče sa Rusijom.

Belorusija: "Prošle nedelje bilo 116 napada na graničnu infrastrukturu iz Ukrajine"

Ukrajinske bespilotne letelice periodično pokušavaju da pogode delove granične infrastrukture Belorusije, a samo prošle nedelje bilo je 116 takvih incidenata, izjavio je državni sekretar Saveta bezbednosti Belorusije Aleksandar Volfovič.

Volfovič je rekao da svakog dana beloruski sistemi protivvazdušne odbrane "redovno beleže borbene bespilotne letelice koje prelaze belorusko-ukrajinsku granicu" i padaju na belorusku teritoriju, prenosi TASS pozivajući se na agenciju Belta.

"U nekim slučajevima, to nisu slučajni napadi, već pokušaji da se pogode elementi granične infrastrukture, prikriveni kao slučajni preleti. Samo u poslednjoj nedelji bilo je 116 takvih incidenata.

Naše snage za uzbunu su bile raspoređene 59 puta", istakao je Volfovič.

Rusija razvila konstrukcije za dvostepenu zaštitu zgrada od napada dronova



Stručnjaci Federalnog univerziteta Ural (UrFU), zajedno sa kolegama iz Moskve i Kazanja, razvili su konstrukcije za dvostepenu zaštitu objekata od napada bespilotnih letelica u uslovima guste urbane izgradnje.

Sistem je patentiran u Rusiji i može se primeniti na objekte energetskog sektora, kao i na druge industrijske i infrastrukturne objekte različitih namena i geometrije.

Prema rečima istraživača, rešenja su prvenstveno namenjena zaštiti objekata visine do 10 metara, odnosno zgrada od tri do četiri sprata.

Između zaštićenog objekta i zaštitne mreže održava se razmak od četiri do osam metara, u zavisnosti od tipa drona, kako bi se ublažio udar i smanjio efekat eksplozije.

Sistem je testiran na zaštiti rezervoara, transformatora, tehnoloških postrojenja i infrastrukturnih sistema poput cevovoda i kablovskih mreža.

Prema navodima autora, konstrukcija može da izdrži udar i eksploziju drona mase do 250 kilograma koji leti brzinom do 200 kilometara na sat, pri čemu se oštećuju samo zamenljive zaštitne mreže.

Novi sistem se sastoji od krutih nosača i dve zaštitne mreže različite gustine, a istraživači najavljuju dalji razvoj u skladu sa napretkom tehnologije bespilotnih letelica.

Napad na Romni: 3 povređene osobe, izbili požari u stambenoj zoni

Tri osobe su povređene usled ruskih udara na grad Romni, a izbili su i požari.

Stambeni deo i jedan infrastrukturni objekat bili su na udaru. Zbog opasnosti od ponovljenih napada, spasioci su privremeno obustavili intervencije.

Svi požari su ugašeni.

Oboreno 59 dronova tokom noći

Ruski PVO sistemi oborili su tokom noći 59 ukrajinskih dronova iznad ruske teritorije, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

"Letelice su oborene iznad Belgorodske, Brjanske, Kurske, Novgorodske i Smolenske oblasti i Republike Krim", navodi se u saopštenju.

Putin: Globalna vojno-politička situacija u svetu se značajno pogoršala

Globalna vojno-politička situacija se značajno pogoršala, pojavljuju se nova žarišta nestabilnosti, izjavio je danas ruski predsednik Vladimir Putin obraćajući se učesnicima 58. sastanka Saveta šefova bezbednosnih agencija i specijalnih službi zemalja Zajednice nezavisnih država (ZND).

"Danas je globalna vojna i politička situacija postala znatno složenija. Ozbiljna kriza je zahvatila Bliski istok. Pojavila su se nova žarišta nestabilnosti, uključujući i blizu naših granica (ZND). U tom smislu, važno je maksimizirati analitičke, kadrovske, operativne i tehničke mogućnosti vaših struktura kako biste pouzdano zaštitili celu Zajednicu od potencijalnih unutrašnjih i spoljašnjih pretnji, redovno razmenjivali informacije i razvijali jedinstvene pristupe rešavanju zajedničkih izazova", rekao je ruski lider, prenosi TASS.

Putin je napomenuo da će se sastanak fokusirati na širok spektar stručnih pitanja. To uključuje efikasnije suzbijanje terorizma i ekstremizma, transnacionalnog organizovanog kriminala, sajber kriminala i drugih sistemskih bezbednosnih pretnji.

Zajednica nezavisnih država je međunarodna organizacija ili savez koje čine devet bivših SSSR republika (Armenija, Azerbejdžan, Belorusija, Kazahstan, Kirgistan, Moldavija, Rusija, Tadžikistan i Uzbekistan).

Broj žrtava napada na Kijev porastao na tri

Broj žrtava napada ruskih snaga na Kijev porastao je na tri, saopštila je danas kijevska policija.

"Povređene su 92 osobe", dodala je policija na Telegramu, prenosi Ukrinform.

Kako se navodi, tokom akcija hitnog spasavanja, pronađeni su fragmenti ljudskog tela, koji verovatno pripadaju 62-godišnjoj stanovnici trošne kuće u Ševčenkivskom okrugu.

Žena se smatrala nestalom, a za konačnu identifikaciju biće naložen DNK test. Prethodan bilans žrtava napada iznosio je dve poginule osobe i 87 ranjenih.

Ruske snage su u nedelju 24. maja masovno napale Ukrajinu dronovima, raketama iz vazduha, sa mora i kopna, izvodeći ukupno 690 vazdušnih udara, podseća Ukrinform i dodaje da je glavna meta napada bila ukrajinska prestonica.

Zelenski: Nema napretka u pregovorima sa SAD o protivraketnoj odbrani

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da Ukrajina nije ostvarila značajan napredak u pregovorima sa Sjedinjenim Američkim Državama o proširenju proizvodnje sistema protivraketne odbrane, dodajući da Kijev u tom segmentu intenzivira saradnju sa evropskim partnerima.

"Nažalost, dugo nije bilo napretka sa Amerikom o proširenju proizvodnje protivbalističkih raketa. Trudimo se da ubrzamo ovaj rad u Evropi - na proizvodnji sopstvenih protivbalističkih raketa na kontinentu u dovoljnim količinama", rekao je Zelenski, prenosi u ponedeljak Ukrinform.

On je istakao da Ukrajina nastavlja razgovore sa Sjedinjenim Američkim Državama o načinima dalje pomoći, ocenjujući da je američko liderstvo i dalje ključno. Zelenski je zahvalio predsedniku Francuske Emanuelu Makronu na, kako je naveo, ulozi u razvoju odbrambenih sistema, kao i evropskim partnerima na finansijskoj podršci za nabavku naoružanja.

"Evropa nam pomaže finansijski, ali nam je i liderstvo Sjedinjenih Američkih Država veoma potrebno. Danas je veoma važno to naglasiti", rekao je ukrajinski predsednik.

On je dodao da Ukrajina ceni američku stručnu pomoć i da očekuje konkretne rezultate, ne samo u oblasti odbrane, već i diplomatije, uključujući nove inicijative u saradnji sa predstavnicima američke administracije.

Zelenski je naveo da su diplomatski napori koje predvode Sjedinjene Američke Države u cilju rešavanja sukoba između Ukrajine i Rusije u zastoju, dok je pažnja Vašingtona delimično usmerena na druge globalne krize.

"Očekujemo nove diplomatske mere sa predstavnicima predsednika Sjedinjenih Američkih Država, a takođe ćemo aktivnije sarađivati sa američkim društvom na različitim nivoima: od Kongresa do javnih lidera. Ovaj rat mora da se okonča i to mora da bude učinjeno dostojanstveno. Naravno, uloga Amerike, koje se Rusija plaši, nisu samo reči, uloga Amerike treba i može zaista da bude liderstvo", naglasio je Zelenski.

Rusija preti novim udarima na Kijev, poziva strane državljane da odu

Rusija je zapretila da će pokrenuti novi talas "sistematskih udara" na Kijev, nekoliko dana nakon što je izvela jedan od svojih najvećih napada na ukrajinsku prestonicu od početka rata.

Novi udari će biti usmereni na "centre za donošenje odluka i komandna mesta", zajedno sa pogonima za proizvodnju dronova u gradu, saopštilo je rusko ministarstvo spoljnih poslova.

Moskva je pozvala strane državljane i diplomate da napuste Kijev "što je pre moguće" i upozorila građane da se drže podalje od administrativnih i vojnih zgrada.

(BBC)