Na listu je dodato ukupno 18 novih sankcija protiv pojedinaca, kompanija i finansijskih struktura povezanih sa pomenutum mrežama i kanalima.

Nove mere posebno ciljaju takozvanu mrežu A7, koja prema britanskim vlastima ima podršku Kremlja i služi za preusmeravanje novca u rusku ratnu ekonomiju, uključujući finansiranje vojne nabavke i trgovinu energentima.

Prema podacima britanske vlade, mreža A7 je prošle godine obradila više od 90 milijardi dolara transakcija, što odgovara približno polovini godišnje vojne potrošnje Rusije.

Britanske vlasti tvrde da se za deo operacija koristi banka u Kirgistanu, kao i velika međunarodna kripto-menjačnica preko koje je, kako tvrdi zvanični London, više od 1,5 milijardi dolara vraćeno u ruski finansijski sistem.

Pod sankcijama su se našle i tri kompanije iz Gruzije za koje se navodi da upravljaju menjačnicama fokusiranim na rusko tržište.

Britanska ministarka spoljnih poslova Ivet Kuper poručila je da London prilagođava sankcije novim metodama koje Moskva koristi za njihovo zaobilaženje, navodi se na veb stranici britanske vlade.

"Ako Kremlj misli da može da izbegne naše sankcije krijući se iza kripto-mreža i paralelnih finansijskih sistema, grdno se vara", navela je Kuper.

Prema britanskim procenama, međunarodne sankcije su do sada ruskoj ekonomiji nanele gubitke veće od 450 milijardi dolara. London tvrdi da je do sada sankcionisano više od 3.300 pojedinaca, kompanija i brodova povezanih sa Rusijom.

Kijev je prešao crvenu liniju

Američki vojni analitičar i bivši obaveštajac Skot Riter ocenio je da bi napad na studentski dom i koledž u Starobeljsku u LNR mogao da ima ozbiljne i dugotrajne posledice po Ukrajinu i njeno rukovodstvo.



Govoreći za Consortium News, Riter je naveo da je upravo taj događaj promenio njegovo viđenje daljeg razvoja sukoba, ističući da će svako ko nastavi politiku Vladimira Zelenskog, prema njegovom mišljenju, biti suočen sa teškim posledicama.

„Ono što su Ukrajinci ovde uradili postalo je fatalna greška“, rekao je Riter.

On smatra da je napad na studentski objekat predstavljao prelomni trenutak nakon kojeg, kako tvrdi, više nema povratka, kao i da bi posledice mogle da utiču ne samo na aktuelno ukrajinsko rukovodstvo već i na budućnost same države ukoliko se nastavi sadašnji kurs.

Riter je dodao da se takvi potezi prema Rusiji, prema njegovoj oceni, doživljavaju kao direktna presuda ukrajinskim vlastima.

U nastavku razgovora optužio je vlasti u Kijevu za, kako je naveo, zločine protiv čovečnosti, naglašavajući da su u Starobeljsku stradali mladi ljudi i studenti koji su, kako kaže, predstavljali budućnost zemlje.

Govoreći o posledicama napada, Riter je ocenio da će tragedija ostati duboko urezana u kolektivnom sećanju.