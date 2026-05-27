Rusija će, u slučaju potrebe, moći da stvori novu vakcinu protiv soja ebole Bundibugio, koji se trenutno širi u nekim afričkim zemljama, izjavio je za Sputnjik Genadij Oniščenko, akademik Ruske akademije nauka i zamenik predsednika Ruske akademije za obrazovanje.

„Protiv soja ebole koji trenutno cirkuliše i izazvao je epidemiju (Bundibugio), kao i protiv bilo koje druge varijante virusa, potrebna je vakcina. Ranije stvorene vakcine sada nisu pogodne. Međutim, danas možemo reći da stvaranje nove vakcine nije naučni problem. Naša nauka već zna kako da je napravi na osnovu iskustva sa prethodnim sojevima“, objasnio je Oniščenko.

Dodao je da je potrebna samo promena komponente odgovorne za imuni odgovor na soj ebole Bundibugio. Prema njegovim rečima, Rusija je sposobna da to uradi i spremna je da to realizuje. Akademik je kao primer naveo stvaranje vakcine protiv kovida 19, jer je njen razvoj zasnovan na poznavanju varijante koronavirusa MERS.