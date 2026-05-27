Rusija će, u slučaju potrebe, moći da stvori novu vakcinu protiv soja ebole Bundibugio, koji se trenutno širi u nekim afričkim zemljama, izjavio je za Sputnjik Genadij Oniščenko, akademik Ruske akademije nauka i zamenik predsednika Ruske akademije za obrazovanje.
„Protiv soja ebole koji trenutno cirkuliše i izazvao je epidemiju (Bundibugio), kao i protiv bilo koje druge varijante virusa, potrebna je vakcina. Ranije stvorene vakcine sada nisu pogodne. Međutim, danas možemo reći da stvaranje nove vakcine nije naučni problem. Naša nauka već zna kako da je napravi na osnovu iskustva sa prethodnim sojevima“, objasnio je Oniščenko.
Dodao je da je potrebna samo promena komponente odgovorne za imuni odgovor na soj ebole Bundibugio. Prema njegovim rečima, Rusija je sposobna da to uradi i spremna je da to realizuje. Akademik je kao primer naveo stvaranje vakcine protiv kovida 19, jer je njen razvoj zasnovan na poznavanju varijante koronavirusa MERS.
Oniščenko je naglasio da ako se ebola groznica uveze u Rusiju, prvo mora biti pripremljena primarna zdravstvena zaštita. Lekari bi trebalo da shvate da ako se pacijent nedavno vratio iz Afrike, mora biti testiran na ebolu.
Akademik je pojasnio da je ebola groznica veoma zarazna, ali se ne prenosi kapljicama vazduha. Može se preneti bliskim kontaktom sa zaraženom osobom ili njenim biološkim materijalom, kao i seksualnim odnosom.
Ebola groznica je akutna zarazna bolest koju izaziva filovirus. Simptomi uključuju groznicu, slabost, bol u mišićima, glavobolju, bol u grlu, bol u stomaku, povraćanje, dijareju, osip i, u nekim slučajevima, krvarenje.
Ranije je Svetska zdravstvena organizacija proglasila epidemiju ebole u Demokratskoj Republici Kongo i Ugandi vanrednom situacijom po javno zdravlje od međunarodnog značaja. Soj ebole Bundibugioo širi se u ovim zemljama. Broj sumnjivih slučajeva je premašio 900, uključujući 101 potvrđen.
