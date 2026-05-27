Izraelska vojna industrija ubrzano razvija nova sredstva za borbu protiv eksplozivnih dronova Hezbolaha nakon što su takve bespilotne letelice poslednjih nedelja nanele ozbiljne gubitke izraelskim snagama u južnom Libanu i pokazale ranjivost čak i najnaprednijih sistema protivvazdušne odbrane.

Najveća izraelska kompanija namenske industrije „Elbit sistemi“ potvrdila je da radi na hitnom razvoju specijalizovanog hardvera za neutralisanje dronova-kamikaza koje koristi libanski Hezbolah, uključujući i moguće korišćenje laserskih sistema za obaranje bespilotnih letelica.

Izvršni direktor kompanije Bezalel Mahlis izjavio je da „Elbit sistemi“ aktivno sarađuju sa izraelskim Ministarstvom odbrane kako bi što pre pronašli efikasno rešenje za novu pretnju na bojištu.

– Postoje i druga sredstva koja su relevantna za ovu pretnju. U velikoj meri smo uključeni u razvoj rešenja za izazov koji nameću eksplozivni dronovi – rekao je Mahlis.

Prema navodima Rojtersa, Hezbolah poslednjih meseci intenzivno koristi jeftine i lako sastavljive dronove-kamikaze protiv izraelskih snaga raspoređenih u južnom Libanu nakon primirja koje je stupilo na snagu 16. aprila.

Takvi dronovi predstavljaju ozbiljan problem za izraelsku vojsku jer mogu da lete nisko, teško se otkrivaju radarima i često uspevaju da zaobiđu sofisticirane sisteme elektronskog ometanja i protivvazdušne odbrane po kojima je Izrael poznat.

Hezbolah je danas saopštio da su njegovi borci koristili eksplozivne dronove i raketne projektile protiv izraelskih snaga koje napreduju prema gradu Zavtar el Šarkija na jugu Libana, navodeći da je reč o odgovoru na izraelske napade na libanska sela.

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu obećao je intenzivnije vojne operacije protiv Hezbolaha i dodatne udare na njihove položaje u Libanu, ali za sada nije predstavio konkretan plan kako da izraelska vojska zaustavi talas dronova koji poslednjih nedelja predstavlja jedan od najvećih problema za izraelske trupe na terenu.

Vojni analitičari upozoravaju da ratovi u Ukrajini i na Bliskom istoku pokazuju kako je era skupih i kompleksnih sistema protivvazdušne odbrane suočena sa novim izazovom — jeftinim dronovima koji mogu naneti ogromnu štetu uz minimalne troškove.

Upravo zbog toga Izrael ubrzano razvija laserske sisteme za obaranje dronova, jer takva tehnologija omogućava znatno jeftinije presretanje ciljeva u odnosu na klasične rakete protivvazdušne odbrane.

Izrael već nekoliko godina razvija sistem „Gvozdeni zrak“, lasersko oružje namenjeno uništavanju dronova, minobacačkih granata i raketa kratkog dometa. Stručnjaci smatraju da bi sukobi sa Hezbolahom mogli ubrzati njegovo masovno uvođenje u operativnu upotrebu.

Hezbolah je poslednjih godina značajno unapredio svoj arsenal dronova zahvaljujući podršci Irana, koji je postao jedan od vodećih proizvođača vojnih bespilotnih letelica na svetu.

Procene izraelskih i zapadnih obaveštajnih službi govore da Hezbolah raspolaže hiljadama raketa i velikim brojem dronova različitih tipova, uključujući izviđačke i eksplozivne letelice sposobne za precizne napade na vojnu infrastrukturu.