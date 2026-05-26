Nakon pronalaska tela Ismeta K. (51), biznismena iz Bosne i Hercegovine, nemački Bild je otkrio da je došlo i do prvog hapšenja.

Portparol javnog tužilaštva, Mihael Pecold, odbio je da komentariše sam slučaj, pozivajući se na činjenicu da je istraga u toku.

Prema pisanju Bilda, hapšenje se dogodilo još 11. maja; a istražitelji su akciju hapšenja izveli u okrugu Špandau. Osumnjičeni ima 40 godina, a istražni sudija je sledećeg dana izdao nalog za hapšenje. Još uvek nije poznato da li se osumnjičeni izjasnio o optužbama.

Podsetimo, dana 23. aprila 2026. godine, 51-godišnji biznismen Ismet K. otet je u berlinskom okrugu Vajdmanslust (opština Rajnikendorf). Nepoznati počinioci su ga tog jutra nasilno uvukli u beli kombi i odvezli. Policija i tužioci od tada istražuju slučaj, sumnjajući da je Ismet K. ubijen.

Prošlog petka, telo građevinskog preduzetnika iz Bosne i Hercegovine otkriveno je u šumovitom području u blizini Potsdama. Pored tela su pronađena lična dokumenta i nekoliko stotina evra u gotovini.

Kako je Bild saznao iz istražnih izvora, analiza podataka sa mobilnog telefona 51-godišnjaka na kraju je dovela do otkrića njegovog tela. Veruje se da je biznismen preminuo od teških povreda glave i vrata.

Alo/Nezavisne

