Ceca Ražnatović je nedavno govorila o pokojnom suprugu Željku Ražnatoviću Arkanu.

Gostujući u emisiji kod Goce Tržan Ceca je otkrila nepoznate detalje iz odnosa sa suprugom Željkom Ražnatovićem Arkanom.

- Ko je zapravo bio on? Je l' on bio kukavica ili junak? Ili je bio i jedno i drugo? Je l' bio kukavica pred tobom? - glasilo je prvo pitanje.

- Jagnje. Kukavica nikada ni pred kim nije bio. To je najhrabriji čovek koga sam u životu srela. Imam 50 godina, ja nisam klinka i sretala sam raznoraznih ljudi. I sama znaš kakav je naš posao. Srećemo i najdivnije i najinteresantnije ljude i kvalitetne ljude, a isto tako, s druge strane, svakakve profile - navela je Ceca.

- Ko je zapravo bio on? Svašta smo se načitali, naslušali... Šta bi ti sad svima rekla, ko je bio Željko? - upitala je Goca.

- Svega sam se načitala i naslušala. Željko je bio muškarac. Pravi muškarac i u pravom smislu te reči. Željko je imao burnu mladost. On se nikada nije stideo da kaže to! Stajao je iza svega onoga što je on bio i bio je jedan ostvareni muškarac. To što je on imao tu burnu mladost. Ispričao mi je ceo svoj život, govorio mi je: "Kada bih ponovo sebi mogao da biram put, ja bih drugačije birao, ali ja nisam imao mogućnosti. Moja deca imaju mogućnosti i moja deca će biti na pravom putu." I sva njegova deca su obrazovana fakultetski, sve njegova deca su zbrinuta, bogu hvala, sve deca su dobra deca. Nema veze da li sam ja u kontaktu s njima ili ne, to su dobra deca, to su dobri ljudi. Kao što se vidi iz priloženog. Njegova sva deca imaju sređene i normalne živote, većina živi u inostranstvu. Moja su najeksponiranija, što je negde prirodno, jer sam i ja eksponirana kao majka. Željko je bio pravi prijatelj. Kad ga imaš za prijatelja. Naučio me je tome da nikada materijalno ne može da ima veću vrednost od lojalnog prijatelja. Stalno mi je to govorio i rekao je: "Zapamti, Cecko, kroz život ćeš shvatiti da ništa materijalno nema veličinu, težinu, vrednost... od onoga kada ti je teško i ako na jednoj šaci izbrojiš bar dva lojalna prijatelja... pet ne možeš da imaš, to je retko, ali dva lojalna prijatelja u muci su najveće bogatstvo".

"Pored njega sam bila kao princeza"

- Ima jedan narativ koji se provlači kroz tvoje pesme i koji je nekako, čini mi se, Marina Tucaković vrlo namenski pravila za tebe. I uvek me je zanimalo da li to stvarno ima veze sa tobom. Naime, znaš one pesme "Ja bih opet bila tepih po kome ti gaziš". Uopšte ne mogu tvoju ličnost da povežem sa ženom koja bi bila u stanju da se prostre pred nekim muškarcem. Je l' si bila ikada takva? Je l' si sa njim bila takva? - upitala je Tržan, a Ceca je odgovorila:

- Pa ja nisam s njim imala potrebe da se prostirem, jer sam ja stvarno pored njega bila kao princeza. Čak i kad volim... sve ima svoju granicu. Svako ti radi onoliko koliko mu dozvoliš. Ne može niko da mi gazi preko dostojanstva, ponosa i to je već stvar karaktera. Da li imaš kičmu, ženo, ili nemaš kičmu? Jer ja ne mogu da shvatim da me neko ponižava, gazi i ja onda "volim te"... Ma ko te, bre, voli? Nikad u životu nisam bila u toj situaciji. Mogu do jedne granice tolerancije, posle toga "Gudbaj, Čarli". Ma ćao - rekla je pevačica nedavno za K1.

