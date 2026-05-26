Kompanija Spejseks Ilona Maska zatražila je od Pentagona značajno povećanje naknade za korišćenje satelitske mreže Starlink u američkim vojnim operacijama protiv Irana, objavio je danas Rojters.

Prema navodima agencije, koja se poziva na izvore upoznate sa pregovorima i dokumenta američkog Ministarstva odbrane, spor između Spejseksa i Pentagona izbio je zbog upotrebe sistema Starlink na američkim kamikaza-dronovima LUCAS, koji su korišćeni u napadima na iranske ciljeve.

Spejseks je ocenio da vojska koristi napredniji nivo usluge od onog koji je prvobitno ugovoren i zatražio povećanje mesečne naknade sa oko 5.000 na 25.000 dolara po terminalu.

Pentagon je u početku osporavao povećanje cene, navodeći da se skuplji paket odnosi na avione, a ne na bespilotne letelice koje sistem koriste kratko vreme, ali je na kraju prihvatio nove uslove, čime je gotovo udvostručena cena svakog drona LUCAS.

Rojters navodi da su tenzije dodatno pojačane pregovorima o planu za omogućavanje iranskim građanima direktne mobilne komunikacije preko mreže Starlink, radi zaobilaženja restrikcija i internet blokada koje nameću vlasti u Teheranu.

Spejseks je Pentagonu ponudio sistem satelitskog povezivanja mobilnih telefona bez potrebe za zemaljskim terminalima, uz trošak od čak 500 miliona dolara za pokretanje usluge i dodatnih 100 miliona dolara mesečno za njeno održavanje.

Američko Ministarstvo odbrane nije komentarisalo navode o cenama, ali je saopštilo da radi na pronalaženju alternativnih dobavljača satelitskih komunikacija.

Starlink je poslednjih godina postao ključni deo američkih vojnih operacija i savremenog ratovanja, posebno nakon početka rata u Ukrajini 2022. godine.