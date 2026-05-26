Pevač Semir Džanković proslavio se u takmičenju "Pinkove zvezde", nakon čega je učestvovao u rijaliti programu "Farma", gde je javnost burno reagovala na njegovu aferu sa koleginicom.

Nakon skandala, povukao se iz javnosti na nekoliko godina, u tom periodu sa suprugom dobio još jedno dete, a potom se vratio na muzičku scenu kroz učešće u takmičenju "Zvezde Granda".

Semir i njegova supruga Sanela Džanković danas su u skladnom braku, što se može videti i na njihovim objavama na društvenim mrežama.

Nedavno su objavili fotografije i snimke sa Malte, gde su putovali sa prijateljima.

Težak period ostavili su iza sebe, a pevač je više puta isticao da mu je supruga najveća podrška u karijeri.

Podsetimo, tokom učešća u "Pinkovim zvezdama", Semir je upoznao koleginicu Gabrijelu Pejčev, sa kojom je ušao u emotivni odnos, iako je u tom trenutku bio u braku.

Sanela i Gabrijela su tada bile u korektnim odnosima i čak se zajedno fotografisale, ali je nakon otkrivanja afere došlo do velikog skandala.

Njegova supruga se tada oglasila i istakla da joj je žao što je „svu ljagu“ prebačena na njenog muža.

- Imam svoju porodicu i to je jedino što me interesuje. Semir će vam dati odgovore na sva vaša pitanja kad bude izašao sa "Farme". Vreme će pokazati šta je istina. Njih dvoje odavno nisu zajedno. Odlično znam da je ona mutna, a moj čovek je lepo rekao da ne bi ušao u rijaliti da nema podršku svoje žene. Gabrijela priča svoju priču, a najbolje znam šta je bilo. Znate kako kažu, psi laju, karavani prolaze. Za pet godina braka nikad nisam osetila da me je prevario sve do tada. Žao mi je što su svu ljagu i bruku bacili na njega, a ona je ta koja treba da se stidi, a ne da se ponosi što je bila ljubavnica oženjenog čoveka - izjavila je tada.

Sa druge strane, pevačice je ranije u intervjuu navela da se ne kaje zbog tog odnosa.

- Ne mogu da kažem da se kajem, na kraju krajeva svi naši bivši partneri su u tom trenutku naš izbor. Verovatno smo tada osećali da je nešto posebno i pokušali da se borimo sa tim. To što ja nisam imala godine i iskustva, a ni dovoljno snage da se izborim do kraja je drugo. Praktično sam odustala od nekih stvari, i sam ulazak u rijaliti to pokazuje. Da sam imala muža, mislim da bih se razvela. Kada bih rekla da se kajem, ispalo bi da pljujem po sebi. Svaka veza, dobra ili loša, donosi nova iskustva i pouke – rekla je Gabrijela za "Blic".