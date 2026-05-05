Muzička zvezda Svetlana Ceca Ražnatović svake godine 15. januara dolazi na Novo groblje, gde se održava pomen njenom suprugu Željku Ražnatoviću Arkanu, koji je ubijen pre 26 godina.

Na pomenima joj redovno prisustvuje i sestra Lidija Ocokoljić, koja joj je svih ovih godina najveća podrška, kako u teškim i bolnim trenucima, tako i u onim lepim.

Podsetimo, kobne subote, 15. januara 2000. godine, Arkan je ubijen u hotelu "Interkontinental".

Ceca je tog dana otišla u hotel kako bi se sastala sa sestrom Lidijom u butiku koji su zajedno držale.

Željko je, prema navodima, subotom obično duže spavao, nakon čega je doručkovao sa porodicom, pa je tog dana u hotel stigao nešto kasnije.

Policajac je prišao njegovom separeu, gde je sedeo sa Milenkom Mandićem i Draganom Garićem, i ispalio mu tri hica u glavu.

Sve se dogodilo nešto posle 17 časova, a već oko 19 sati vest o ubistvu odjeknula je širom sveta.

Bolna Cecina ispovest nakon Arkanovog ubistva

Pevačica je dva meseca kasnije, 6. marta 2000. godine, u iskazu pred istražnim sudijom detaljno opisala događaje tog dana.

- Po dolasku u hotel svi smo otišli u butik "La France", a pola sata kasnije Željko je izašao da pronađe prijatelja Mandu. Povremeno sam sa sestrom obilazila svoje butike i prolazila pored separea u kojem je sedeo s Mandom i Garićem. U jednom trenutku pored njega je bio i Branko Jevtović Jorga, a kada sam sledeći put došla, njega više nije bilo. Sela sam pored supruga i vratila se u "La France" - navela je ona.

Dodala je i detalje trenutaka nakon pucnjave:

- U jednom trenutku u butik je utrčao Zvonko Mateović i tražio da mu dam pištolj, jer je ispalio sve metke iz svog oružja. Dala sam mu moj "valter", ali on nije ispalio nijedan metak. Neke žene su mi branile da izađem, dok je Zvonko vikao: "Ubijen je komandant". Smogla sam snage i otrčala do supruga. Garić je bio na podu, Željko je krvario, pokušala sam reanimaciju. Videla sam da je Manda već bio mrtav. Vrištala sam da neko pozove Hitnu pomoć, dok sam mu iz usta vadila krv - ispričala je Ceca ranije u iskazu, prenosio je Telegraf.