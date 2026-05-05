Balkanska muzička diva Lepa Brena prisutna je na estradi više od četiri decenije, a i dalje privlači pažnju mladolikim izgledom i negovanom figurom, zbog čega mnogi često ne znaju njene tačne godine.

Pevačica je rođena 20. oktobra 1960. godine, što znači da danas ima 65 godina.

Brena je poznata po tome što veoma vodi računa o svom izgledu i nezi, a jednom prilikom je otkrila i kako izgleda njena svakodnevna rutina.

- Kod kozmetičara ne idem gotovo uopšte, jer je negovanje lica svakodnevna potreba. Zimi koristim jače i masnije kreme, a leti veoma lagane, dok je tada najbolja nega temeljno čišćenje lica, kao i nanošenje seruma na lice, vrat i dekolte - navela je pevačica.

Govoreći o ishrani, otkrila je i tajnu svoje vitke linije, ističući da vodi računa o izboru namirnica i količini hrane koju unosi.

- Ujutro sam obično jela jedno ili dva jajeta, gledala sam da budu organska. Za ručak je bila posna supa bez masnoće i rezanaca, zapravo voda u kojoj se barilo povrće, a ne kuvano do besvesti da se ne izgube vitamini. Tu je obavezno bilo i meso na grilu ili kuvano. Za večeru komad ribe ili mesa uz salatu - ispričala je ona.

Suprug Slobodan Boba Živojinović, kako je navela, veliki je gurman i odličan kuvar, dok se ona u kuhinji ne snalazi najbolje.

-Uopšte nisam vešta u kuhinji, loša sam kuvarica. Dobila sam kompleks odavno, tako da ne kuvam. Volim da mi postave. Mogu da serviram i da postavim lepo sto, ali da kuvam, ne. Nemam nikakav afinitet. Postoje tako dobre kuvarice da mislim da im ne želim oduzimati tu titulu. Organizator sam našeg domaćinstva - rekla je pevačica.

"Maltretiram muškarce da obave te stvari"

Dodala je da se uglavnom bavi organizacijom doma i uređenjem prostora.

- Vodim računa o kući, enterijeru i eksterijeru, o tome šta se čuva, a šta se odlaže. Uglavnom "maltretiram" muškarce da obave te stvari. Bavim se negovanjem kuće, a ne kuvanjem. I mislim da je to sasvim dovoljno, a zaradim i da sve to platim - zaključila je Lepa Brena u jednom intervjuu za Blic.

