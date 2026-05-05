Atina Ferari oglasila se rano jutros iz Kliničkog centra sa Odeljenja hirurgije.

Naime, ona je uslikala hodnik dok je čekala u čekaonici i otkrila da se nalazi na Klinici za degestivnu hirurgiju.



- Idemo dalje - napisala je Atina Ferari i stavila emotikon mišića.

Podsećanja radi, starleta koja se odnedavno bavi pevanjem ne prestaje da šokira javnost svojim izjavama, a nedavno nije štedela reči ni za ženu Slobe Radanovića, Jelenu.

Tada je oštro komentarisala ljubavni život poznatog pevača, pa otkrila i koliko ona ima sreće u ljubavi.

Na svom Instagram profilu objavila je nekoliko citata o svom stavu prema muško-ženskim odnosima.

- Želim dečka, a opet kada pogledam pojedine veze oko mene, možda ipak i ne želim - poručila je, a potom dodala:

- Nikada se neću udati - istakla je Atina.

"Sloba je loš čovek"

Podsetimo, Atina je nedavno govorila o braku Slobe i Jelene.

- Taj Sloba Radanović nije nikakav frajer, jako je loš i kao čovek, upoznala sam ga. Ne sviđa mi se njegovo ponašanje - rekla je Atina Ferari, i dodala:

- Ono što je oženio Sloba, ja ni laserom ne bih pipala. Znači strašno, ne daj bože nikome onakve žene! Fascinantno mi je kako Darko Lazić i Sloba Radanović nemaju ukusa da izaberu sebi venčanu ženu, jer njih dve na šta liče, ja to laserom za zmije ne bih pipala, pogotovo žena Slobe Radanovića. Katastrofa - rekla je Atina za Alo.

BONUS VIDEO: