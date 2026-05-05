Atina Ferari oglasila se rano jutros iz Kliničkog centra sa Odeljenja hirurgije.
Naime, ona je uslikala hodnik dok je čekala u čekaonici i otkrila da se nalazi na Klinici za degestivnu hirurgiju.
- Idemo dalje - napisala je Atina Ferari i stavila emotikon mišića.
Podsećanja radi, starleta koja se odnedavno bavi pevanjem ne prestaje da šokira javnost svojim izjavama, a nedavno nije štedela reči ni za ženu Slobe Radanovića, Jelenu.
Tada je oštro komentarisala ljubavni život poznatog pevača, pa otkrila i koliko ona ima sreće u ljubavi.
Na svom Instagram profilu objavila je nekoliko citata o svom stavu prema muško-ženskim odnosima.
- Želim dečka, a opet kada pogledam pojedine veze oko mene, možda ipak i ne želim - poručila je, a potom dodala:
- Nikada se neću udati - istakla je Atina.
"Sloba je loš čovek"
Podsetimo, Atina je nedavno govorila o braku Slobe i Jelene.
- Taj Sloba Radanović nije nikakav frajer, jako je loš i kao čovek, upoznala sam ga. Ne sviđa mi se njegovo ponašanje - rekla je Atina Ferari, i dodala:
- Ono što je oženio Sloba, ja ni laserom ne bih pipala. Znači strašno, ne daj bože nikome onakve žene! Fascinantno mi je kako Darko Lazić i Sloba Radanović nemaju ukusa da izaberu sebi venčanu ženu, jer njih dve na šta liče, ja to laserom za zmije ne bih pipala, pogotovo žena Slobe Radanovića. Katastrofa - rekla je Atina za Alo.
