Zagreb je danas postao centar regionalne muzičke scene nakon što je zvanično počela potraga za novim talentima u drugoj sezoni šou-programa „Hype Zvezde“. Ispred dvorane okupili su se brojni kandidati i publika, a atmosferu su dodatno podigli dolazak glavnih ljudi produkcije i neočekivani humor Ace Lukasa, koji je odmah privukao pažnju.

Prema navodima organizatora, oko tridesetak kandidata čekalo je svoju šansu da se predstavi, među njima i dvanaestogodišnji dečak koji je svojim talentom pokazao da godine nisu prepreka, ali i jedna već poznata finalistkinja koja je odlučila da se ponovo okuša na sceni.

Spektakularan dolazak i šala koja je odjeknula

Glavna senzacija dana bio je dolazak Saše Mirkovića i Ace Lukasa, koji su stigli privatnim avionom produkcije direktno u Zagreb. Njihov dolazak izazvao je veliku pažnju okupljenih, ali je upravo Lukas uspeo da potpuno preuzme fokus.

Dok su ga članovi produkcije i publika zadirkivali zbog njegovog povratka na teritoriju Evropske unije, pevač je u svom prepoznatljivom stilu odgovorio šalom:

„Zar su već prošle dve godine ili smo mi to nešto ubrzali?“

Ova izjava odmah je izazvala smeh i aplauz među prisutnima, a snimci su se brzo proširili društvenim mrežama.

Početak nove sezone i velika očekivanja

Start druge sezone „Hype Zvezda“ doneo je i velika očekivanja kada je reč o novim muzičkim talentima. Produkcija najavljuje još veći spektakl nego u prethodnoj sezoni, sa ciljem da pronađe nove zvezde koje će dominirati regionalnom scenom.

Lukas, poznat po svojoj harizmi i energiji na sceni, dodatno je podigao atmosferu i motivaciju među kandidatima, koji su u njemu videli ozbiljan izazov, ali i inspiraciju.

Početak audicija u Zagrebu pokazuje da „Hype Zvezde“ postaju sve ozbiljniji regionalni projekat, koji privlači pažnju publike širom Balkana. Kombinacija spektakla, velikih imena i novih talenata mogla bi dodatno ojačati uticaj ovog formata.

U narednim danima očekuje se nastavak audicija i nova iznenađenja, dok će interesovanje publike verovatno rasti kako se emisija bude približavala televizijskom emitovanju.