Ovog utorka Veliki šef je pripremio pravu poslasticu za sve ljubitelje dobre muzike, te nakon emisije Amidži šou večeras u Eliti počinje nesvakidašnja žurka.

Popularna pevačica, koja je ostala upamćena po skandalu tokom kog je svom oženjenom izabraniku utištila skupoceni automobil, večeras stiže u Elitu gde će takmičarima zaopevati svoje hitove.

U pitanju je Ljupka Stević koja je spremna da napravi pravi haos na imanju i da digne atmosferu na najviši nivo.

Ošamarila Jovanu Jeremić

Podsetimo, Ljupka Stević je nedavno gostovala je u emisiji Amidži šou sa Jovanom Jeremić, gde je u jednoj od igrica Ognjena Amidžića "popila batine".

Tada su učestvovale u popularnom izazovu šamaranja, pa je Ljupka prva dobila priliku da ošamari voditeljku Jovanu Jeremić.

Jovana je "muški" istrpela udarac, a onda, u svrhu igre, uzvratila Ljupki iz sve snage.

- Ovo ću ti zapamtiti - rekla je Ljupka posle udarca.

