Bogdana i Veljko Ražnatović, zajedno sa tri sina, rešili su da napuste kuću tasta Bogdana Rodića i vrate se u vilu na Dedinju u kojoj danas živi Ceca Ražnatović.

Pevačica nije krila radost zbog povratka sina u porodični dom u Beogradu , te je otkrila kako stoje stvari u braku sina i snaje.

Naime, folk zvezda je u svojoj emisiji ugostila densera Bakija B3 i tom prilikom se osvrnula na njegov život u tazbini, tačnije u Banja Luci.

Baki B3 je kazao da se preselio iz Beograda i otišao da živi u Banja Luku odakle mu je supruga, što je Cecu iznenadilo.

- Molim? Za svakoga bih rekla da bi mogao da se preseli iz Beograda, ali za tebe ne - rekla je Ceca.

- Imam dva sina, oženio sam se drugi put i već devet godina živim u Banja Luci. Žao mi je, volim Beograd. On mi je u srcu. Žena mi je iz Banja Luke – rekao je Baki B3, a Ceca ga je odmah prekinula.

- Ooo, ti si prizetko, prizetko uvalio si se kod tašte i tasta. Tako se kaže kad odeš kod ženinih da živiš. Prizetko. I moj Veljko je do skoro bio prizetko, živeo u Titelu - rekla mu je Ceca, te tako otkrila da je Veljko spakovao kofere i preselio se sa suprugom u Beograd i stavila do znanjasvima da je porodica složnija nego ikada kada su u pitanju odluke od životnog značaja.

BONUS VIDEO: