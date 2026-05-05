Grupa Đogani devedesetih godina bila je na samom vrhuncu popularnosti, a pesma "Idemo na Mars" vinula ih je među najveće zvezde tog perioda.

Ipak, malo je poznato da je tokom nastanka ovog hita došlo do prave drame, zbog koje je numera umalo bila izgubljena.

Kako je ispričao Đole, ideja za pesmu nastala je spontano, u želji da se napravi nešto drugačije u odnosu na tadašnje muzičke trendove.

- Sedeo sam s mojim prijateljem Danijelom i rekao mu da želim da tekst bude malo drugačiji, da ne bude o ljubavi, o rastancima, o svemu onome što se tada pravilo. Rekao je: "Druže, jedino da idemo na Mars, pa da napišemo pesmu", i ja kažem: "To, to nam treba. Idemo na Mars" - ispričao je u dokumentarcu "Život i scena".

Dodao je da im je cilj bio da stvore nešto novo i nesvakidašnje.

- Tražio sam da bude novo, šaljivo… To je kao neka parodija na narodnjake, bez uvrede ikome. I svi smo usput smišljali tekst, nismo imali drugu strofu, pa se svako ubacivao s nekim delom teksta - rekao je Đogani.

Međutim, tokom rada u studiju dogodio se peh koji je mogao da poništi sav njihov trud.

Poznati aranžer Kobac priznao je da je, zbog tehničkih okolnosti, pesma u jednom trenutku nestala.

- U to vreme nije bilo hard diskova i nije bilo autosavea, ja sam se pogubio, nisam kliknuo „save“ i zaboravio da snimim – otkrio je Kobac.

Ova informacija šokirala je muzičara.

-Bio sam pod takvim adrenalinskim šokom da nisam znao šta da kažem. Samo sam ga gledao. Izbrisao je tako dobru pesmu, sa tako dobrim aranžmanom, ali mi je rekao: "Sad ću, brate, da ti napravim još bolji aranžman". I napravio je stvarno bolji aranžman - prisetio se Đogani.

"Slađa nije htela da čuje peva taj tekst"

Međutim, nastala je nova prepreka jer je Slađa smatrala da je tekst neozbiljan i odbijala je da otpeva pesmu.

- Kada sam joj rekao, ona nije htela da čuje da peva taj tekst. Rekao sam joj da imamo decu i da moramo da zaradimo pare. I eto, nastade hit - otkrio je na kraju.