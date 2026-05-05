Glumica i voditeljka Nataša Aksentijević ne krije da godinama muči muku sa viškom kilograma, a sada je pred našim kamerama progovorila o toj temi.

Kako nam je otkrila, budući da je veliki gurman, hrane se ne odriče ni u momentima kada je neophodno da smanji kilažu.

- Generelno ne držim dijete. Moj maksimum je gubitak između 300 grama i četiri kilograma, i u situacijama kada mi je potrebno da se rešim toga, samo dosta treniram. Desilo se jednom u životu da sam skinula nekoliko desetina kilograma, ali to je bilo bez odricanja kada je hrana u pitanju. Samo sam trenirala svakog dana po tri sata.

"Za sve na svetu postoji cifra"

Pitali smo Natašu da li bi pristala na uslov da smanji kilažu kada bi dobila ponudu za značajnu ulogu, a ona je imala jasan odgovor.

- Za sve na svetu postoji cifra, a u mom slučaju postoje i određeni reditelji zbog kojih bih uradila svašta u životu, pa čak i smršala - zaključila je pred našim kamerama.

