Ceca Ražnatović je nedavno javno pokazala unutrašnjoj svoje luksuzne porodične vile na Dedinju.

Vila koja se prostire na preko dve hiljade kvadrata ima sopstveni lift koji vodi direktno do Cecinog apartmana, a pored toga poseduje ogroman dnevni boravak koji je muzička zvezda sredila po svom ukusu.

Dom Ražnatovića ima nekoliko spratova, mermerno stepenište, ukrasnu ogradu od bakra i velike mermerne stubove.

Ipak, postoji i jedna prostorija koju Ceca godinama nije pokazivala. Tokom pripreme za koncert pevačica se snimala sa frizerom koji ju je sređivao u njenoj vili.

Salon pored bazena

U jednom trenutku, snimatelj je upitao pevačicu:

- Da li ljudi znaju da se nalazimo u tvom salonu?

- Ne znam da li znaju, ali saznaće - poručila je pevačica.

Inače, Cecin frizerski salon nalazi se pored bazena koji porodica Ražnatović poseduje u vili na Dedinju.

