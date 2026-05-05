Kilogram trešanja kao četiri kilograma svinjskog buta. Tako glasi najnoviji pijačni barometar za 5. maj. Voće koje je nekada bilo bagatela i raste svuda po Srbiji, sada je, za mnoge, u domenu, luksuza.

Juče je kilogram svinjskog buta koštao 495 dinara, dok su trešnje dostizale cenu od 1.495 dinara. Već danas, međutim, situacija je još drastičnija, na Kalenić pijaci cena trešanja skočila je na čak 2.000 dinara po kilogramu. Ovakav nagli rast cena jasno pokazuje koliko su troškovi voća „planuli” u vrlo kratkom roku.

Ni ostale namirnice nisu izuzetak

Na istoj pijaci, ovog jutra krastavac je koštao oko 400 dinara po kilogramu, paprika približno 600 dinara, dok je paradajz dostigao cenu od 500 dinara. Boranija se prodaje za oko 600 dinara, a zelena salata košta 150 dinara po komadu.