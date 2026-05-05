Snimak na kojem Kajli Džener posrće na stepenicama Met Gale 2026 postao je viralan na društvenim mrežama.

Rijaliti zvezda i modna mogulka pojavila se na prestižnom događaju u njujorškom Metropoliten muzeju umetnosti u haljini modne kuće "Schiaparelli", koja je bila inspirisana iluzijom i strukturom.

Svojim stajlingom odala je počast temi večeri, "umetnost kostima", kao i dres-kodu "moda je umetnost".

Iako je haljina privukla ogromnu pažnju, dodatni trenutak sa crvenog tepiha postao je centralna tema na internetu.

Naime, na snimku koji kruži mrežama vidi se kako Kajli samouvereno pozira u raskošnoj kreaciji, ali u jednom trenutku, dok se penjala stepenicama crvenog tepiha, lagano posrće.

Ipak, brzo je zadržala ravnotežu, pribrala se i bez poteškoća nastavila da pozira.

Publika na društvenim mrežama pohvalila je njeno držanje i istakla da se graciozno snašla uprkos nezgodi.

Posebnu pažnju izazvala je i sama haljina, korseti deo u boji kože dizajniran je tako da deluje kao druga koža, sa izraženom strukturom i anatomskim detaljima, uključujući i imitaciju bradavica, dok je otkrivao i pupak.

Donji deo kreacije dodatno je podigao efekat dramatike. Suknja u boji slonovače ukrašena je sa 10.000 baroknih bisera, 2.000 satenskih kuglica i više od 7.000 ručno oslikanih bisernih elemenata, stvarajući iluziju da haljina klizi sa tela.

Prema navodima, za izradu ove kreacije bilo je potrebno oko 11.000 sati rada, što dodatno naglašava njen kompleksan dizajn. Izgled je upotpunjen dijamantskim i bisernim minđušama, kao i odgovarajućom ogrlicom.