Blogerka Bojana Mutić iz Banjaluke je često javno govorila o svojim borbama sa sinovima, a najbolniju vest saopštila je danas, otkrivši da je nakon smrti starijeg naslednika nažalost ostala i bez drugog.

Njen stariji sin Nikolaj preminuo je 2024. godine, dok je mlađi tada bio u kritičnom stanju. Ipak, najtežu bitku je izgubio, o čemu je Bojana danas obavestila svoje pratioce.

Bojana je pre dve godine govorila o smrti malog Nikolaja (12), koji se borio sa genetskim oboljenjem pod nazivom Paelizeus Merzbacher, te ispričala kako i njen drugi sin ima istu dijagnozu.

- Imala sam urednu trudnoću te 2012. godine kada mi je rođeno prvo dete. Prirodni porođaj je bio težak, a dete je provelo neko vreme u inkubatoru. Tada smo počeli da primećujemo neke čudne stvari, odstupanja u razvoju. Posle dve godine pakla i dijagnoza rečeno nam je da dete ima cerebralnu paralizu usled perinetalne asfiksije, tj. gušenja na porođaju. Dijagnoza je, ispostaviće se, bila pogrešna. Nakon godina maltretiranja deteta, pogrešili su dijagnozu. Prava dijagnoza tek će nam biti rečena - ispričala je ranije blogerka.

Misleći da je stanje prvog deteta uzrokovano cerebralnom paralizom, iako u vrlo teškim okolnostima, suprug i ona su se odlučili na drugo dete.

- Nadali smo se da će nam to dati snage da se borimo sa nesrećom koja je zadesila našeg prvog sina. Ali, nakon rođenja drugog muškog deteta, 2015. godine, po pojavi prvih simptoma ispostavilo se da je posredi isto oboljenje, za koje smo, čekajući skoro godinu dana na rezultate iz genetske laboratorije iz Barselone, saznali da je jedno od najtežih genetskih obolenja, Paelizeus Merzbacher, i da ne postoji lek - ispričala je tada Bojana za Blic.

"Dragi svi, moj sin Maksim je preminuo"

Podsetimo, bolnu vest Bojana je saopštila na društvenim mrežama, a prenosimo je u celosti.

- Dragi svi, moj sin Maksim je preminuo. Po drugi put suočavamo se s nezamislivom tugom. Verujem da ćete razumeti našu potrebu da prethodne dane provedemo u krugu najbližih, u tišini i bez javnog oglašavanja. Međutim, postalo je sve teže i osetljivije komunicirati s ljudima koji nisu bili upoznati s onim što se dogodilo. Zato je ovo obraćanje, koliko god teško bilo, postalo neophodno, iz privatnih, ali i poslovnih razloga. Zbog toga, izvinjavam se svima koji za Maksimov odlazak saznaju na ovaj način. Želim vam saopštiti da se u narednom periodu povlačim iz javnog prostora. Sve moje aktivnosti, objave, snimanja, saradnje i dogovoreni projekti, biće zaustavljeni, odgođeni ili prolongirani do daljnjeg. Svim saradnicima, klijentima i partnerima unapred zahvaljujem na razumijevanju, strpljenju i obzirnosti. Moram reći da mi je jako teško naći ispravan i prikladan način da napišem ono što sledi, ali osećam odgovornost da to učinim jasno i dostojanstveno, pre svega zbog ljudi koji su deo mog tima i čiji rad ne sme stati zbog mog povlačenja - napisala je Bojana, pa dodala:

- Dakle, u narednom periodu neću lično promovisati, predstavljati niti objavljivati sadržaj vezan za svoj modni brend. Ipak, osnovni organizacioni deo posla nastaviće da funkcioniše bez mog javnog prisustva. Moj tim će preuzeti tehničke i logističke obaveze. Za sve vaše upite i komentare, moji dragi saradnici stoje vam na raspolaganju, na čelu s administratorkom profila koja je i do sada bila zadužena za korespondenciju. Molim vas da ovu informaciju razumete isključivo kao organizaciono obaveštenje, a ne kao nastavak uobičajene komunikacije. Hvala vam na tišini, pažnji, razumevanju i poštovanju privatnosti moje porodice u ovom periodu. Posebno hvala svima koji su mi se javili, poslali poruku, ljubav i podršku. U ovom trenutku nisam u mogućnosti da odgovaram, ali svaka vaša reč je primljena s velikom zahvalnošću - zaključila je.

