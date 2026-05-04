Celebrity Net Worth, svetski poznat portal koji se bavi procenom imovine javnih ličnosti, objavio je podatke o bogatstvu brojnih poznatih, među kojima se našla i Svetlana Ceca Ražnatović.

Nakon pregleda finansijskog stanja domaćih zvezda, na red je došla i jedna od najpoznatijih pevačica sa ovih prostora, čije se bogatstvo procenjuje na čak 80.000.000 dolara.

Ceca važi za jednu od najpopularnijih i najplaćenijih izvođačica u regionu. Tokom višedecenijske karijere objavila je 15 studijskih albuma i održala veliki broj koncerata širom zemlje i inostranstva.

Posebno se izdvaja njen koncert na Ušću iz 2013. godine, koji se našao na devetom mestu svetske rang-liste najposećenijih koncerata svih vremena.

Vila koja se procenjuje na 10 miliona

Nakon višegodišnjeg renoviranja enterijera luksuzne vile na Dedinju, Ceca je nedavno otkrila da njen dom sada poseduje pravi kutak za opuštanje.

Uz pomoć arhitekte, pevačica je pre nekoliko meseci proširila bazen u donjem delu vile, a prostor u kojem se nalazi obogaćen je spa-centrom, zonom za kozmetičke tretmane, kao i fitnes delom.

Iako ne voli da ističe svoje materijalno bogatstvo i nikada nije otvorila vrata doma za medije, njeni fanovi uspeli su da zavire u unutrašnjost zahvaljujući sve češćim snimcima koje na Instagramu objavljuju ona i njena deca Veljko i Anastasija.

Ova impozantna nekretnina, pored novih luksuznih sadržaja, prostire se na više spratova, a krasi je mermerno stepenište sa dekorativnom ogradom od bakra.

Hodnik dodatno oplemenjuju mermerni stubovi, koji doprinose utisku elegancije i raskoši. Pre godinu dana, pevačica je ugradila i posebnu kapiju ukrašenu slovom "R", za koju je izdvojila nekoliko desetina hiljada evra.

Bezbednost je podignuta na visok nivo, vila i njeno okruženje pokriveni su kamerama, dok je angažovano i obezbeđenje koje brine o privatnosti porodice Ražnatović.

Pored doma u Beogradu, poseduje i prostranu kuću na Kipru, gde tradicionalno provodi letnje mesece.