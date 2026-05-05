Devojčica (9), koja je nestala jutros u Novom Sadu, pronađena je danas i vraćena majci.

Devojčica je živa i zdrava i pronađena je, prema nezvaničnim informacijama, u blizini Futoškog parka.

Iz MUP je potvrđeno da je devojčica pronađena.

- Moja starija ćerka me je pozvala i rekla da je neko video mlađu u Futoškom parku. Otišli smo do parka i videli nju. Bila je u redu, to je to. Srećna sam. Ništa mi još uvek nije rekla, nemam pojma šta se dogodilo, pitaću nju kasnije. Ništa ne znam - rekla je majka devojčice.

Ona se ovom prilikom zahvalila svim ljudima na pomoći.

Podsetimo, policiji je nestanak prijavio otac devojčice.

U trenutku nestanka devojčica je bila obučena u farmerke, svetlu duksericu, patike i sa sobom je imala crnu torbu.

Kako piše u apelu koji kruži na društvenim mrežama, devojčica je otišla sinoć da spava, a roditelji su u 11 sati otišli da je probude, međutim, nje nije bilo.

