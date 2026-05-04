Veljko Ražnatović vratio se iz Moskve u Beograd, a potom je objavio fotografiju iz porodične vile na Dedinju, koju je njegova majka Svetlana Ceca Ražnatović nedavno renovirala.

Naime, Ceca je preuredila gornji deo luksuzne kuće, tačnije otvorenu terasu vile u Ulici Ljutice Bogdana.

Za ovaj projekat izdvojeno je oko 20.000 evra, a radovi su započeti pre nekoliko meseci i trajali su nekoliko nedelja.

Na terasi, sa koje se pruža pogled na ceo Beograd, postavljena je metalna konstrukcija i nadstrešnica, kako bi porodica imala veću privatnost i komfor.

Poznato je da pevačica godinama ulaže u uređenje doma, jer ga smatra mestom mira i prostorom u kojem najradije provodi slobodno vreme.

Veljko je sada iz vile prikazao snimke i fotografije koje prikazuju panoramu Beograda, uključujući pogled na stadion "Marakana" i Hram Svetog Save na Vračaru.

Posebna prostorija u porodičnoj vili

Ono što je manje poznato jeste da u sklopu vile postoji i frizerski salon.

Pevačica je ranije na društvenim mrežama objavila snimak priprema za koncert, tokom kojeg je otkriven ovaj detalj.

Na pitanje snimatelja da li ljudi znaju za salon u njenom domu, Ceca je kroz osmeh odgovorila:

Ne znam da li znaju, ali saznaće - kratko je prekomentarisala.

Ovaj privatni kutak za ulepšavanje nalazi se pored bazena koji vila poseduje na Dedinju.