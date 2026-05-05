Transrodna pevačica Elektra Elit je svojevremeno otvoreno priznala da se u Švajcarskoj bavi prostitucijom.

Jednom prilikom je čak otkrila i koliko naplaćuje intimne odnose.

- U Švajcarskoj se prostitucijom bave većinom devojke romske nacionalnosti. Kod njih je otprilike 100 evr po odnosu. To je nekih 15, 20 minuta. Kod mene je sat od 400 do 1000 franaka. Ako je on završio za pet minuta, to je to. Bitno da je bio srećan kraj - rekla je Elektra i šokirala sve.

"Elitna prostitucija ne postoji"

- Elitna prostitucija ne postoji nigde u svetu, postoji samo prostitucija, to su seksualne radnice. To su samo epiteti da bi nešto zvučalo lepše. Ono što postoji jesu elitni klijenti. Ako je neka devojka bila u kombinaciji sa nekim malo poznatijim, ona to nazove elitna, to nema veze s vezom. Sve prostitutke su jednake, sad da li jedna radi za 200 dinara, a druga za 5.000 evra, obe su prostitutke, razlika ne postoji, sve su iste - dodala je tada za domaće medije.

