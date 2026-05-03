Ljiljana Mijatović, poznata po ulozi u filmu "Beštije", svojevremeno je bila u emotivnoj vezi sa Željkom Ražnatovićem Arkanom, sa kojim je dobila ćerku Anđelu Ražnatović, njegovo treće dete.

Nakon što je Anđela nedavno govorila o odnosu sa pokojnim ocem, Ljiljana je, posle 46 godina, odlučila da iotkrije detalje iz njihove veze.

-Željka sam upoznala u ranoj mladosti. Kao devojčurak sa 15 godina odlazila sam na matinee u "Cepelin", što je tada bilo popularno subotom i nedeljom. U blizini je živeo moj najbolji drug, koji je bio u vezi sa njegovom sestrom, pa smo se tako upoznali. Često smo se viđali nedeljom, jer tada uveče nisam smela da izlazim. Sedeli bismo u parku, a on bi uvek išao po kolače, pošto smo oboje voleli slatkiše. Razgovarali smo o svemu. Tada je bio potpuno drugačiji od slike koju ljudi imaju o njemu kasnije. Često je putovao, ali sam uvek znala gde se nalazi jer mi se redovno javljao telefonom. Njegova majka Slavka me je često zvala da pita gde je i da li je dobro - govorila je ona.

Takođe je istakla i njegovu romantičnu stranu.

-Voleo je poeziju i često me je nagovarao da recitujem Desanku Maksimović i "Tatjanino pismo Onjeginu". Ležao bi mi s glavom u krilu i slušao. Bio je romantičan i duhovit. Kada sam rodila Anđelu u Narodnom frontu, imala sam težak porođaj. Posle nekoliko sati došao je direktor odeljenja i rekao da me zove muž. Bila sam zbunjena jer sam znala da je u zatvoru. Javila sam se i čula njegov glas: "Dušo, moja lepotice, kako ste?". Pomislila sam da je pušten, ali mi je rekao da su u zatvoru digli pobunu i da drže direktora kako bi mogao da me pozove, jer nije mogao da bude uz mene - prisetila se tada.

Arkan napravio ljubomornu scenu

Ispričala je i anegdotu koja ilustruje njegovu ljubomoru.

-Njegove glavne osobine bile su hrabrost i ljubomora. Kada je naša ćerka imala godinu dana, slavili smo njen rođendan na Svetom Stefanu. Iako tada nije bio običaj da muškarci vode žene sa sobom, on me je uvek vodio. Jedne večeri prišao mi je poznati igrač bridža, prijatelj Omara Šarifa, i pozvao me da igramo. Zbunila sam se, a Željko je reagovao, uhvatio ga je za ruku i rekao da ja neću igrati, ali da može s njim. Taj čovek se izvinio i rekao da može biti ponosan što ima takvu ženu - navela je Ljiljana.

Otkrila je i zbog čega njihova veza nikada nije ozvaničena brakom.

-Nismo se venčali iz tehničkih razloga, jer je bio tražen od strane više država. Nakon bekstva iz zatvora krio se, pa nismo mogli da legalizujemo vezu, iako je to želeo. Naša ćerka nosi prezime Ražnatović, jer je on na tome insistirao i dao je izjavu u konzulatu dok je bio u zatvoru u Holandiji - objasnila je potom.

Govoreći o ćerki, naglasila je veliku sličnost sa ocem.

-Kada sam rodila ćerku, bila je mali Željko. Fizički neverovatno liči na njega, ima njegov glas, ruke, noge, oči, ten… Voli slatkiše i životinje, a lepo i peva. Uspavljivao ju je pevajući pesme Elvisa - govorila je emotivno.

Osvrnula se i na spekulacije o njegovoj smrti.

-Smatram da nije živ i da ova situacija ne bi bila takva da jeste. Njegova majka i ja smo mnogo razgovarale o tome. Samo je porodica znala da je kao dete slomio butnu kost, zbog čega mu je jedna noga bila kraća za 1,5 centimetar, ali se to nije primećivalo. Imao je i ožiljak koji je njegova majka kasnije prepoznala - dodala je ona.

"Anđela nije ništa nasledila od Željka"

Kada je reč o nasledstvu, Ljiljana tvrdi da njihova ćerka ništa nije dobila.

-Anđela nije nasledila ništa od oca, a savetovala sam je da ne učestvuje u tužbama. Nije bila zainteresovana za to i nismo želeli da se upuštamo u takve stvari - istakla je.

Progovorila o Ceci

Na kraju se osvrnula i na odnos Svetlane Cece Ražnatović prema njenoj ćerki.

-Ceca se u to vreme dobro snašla, iako je bila mlada. Bila je korektna prema mojoj Anđeli i tokom njegovog života, ali i nakon njegove smrti. Mogu da kažem sve najlepše o njoj. Priče o novcu i poređenju sa Veljkom su besmislene. On je samostalan mladić i želim mu sve najbolje. Njihova povezanost nema veze sa materijalnim stvarima - zaključila je za kanal "Istinita priča".