Javnost danima bruji o aferi rijaliti učesnice Sofije Janićijević sa Danetom koji ima 70 godina. Sofija je prikrivala detalje njihove veze, da bi sada otvorila karte i progovorila o svemu.

Milan Milošević prvo je upitao zadrugare koje je njihovo mišljenje o Sofiji i Danetu.

- Sofija, jednog dana ćeš morati da izgovoriš da ste bili u vezi, jer je jasno - rekao je Ivan.

- Nismo, samo preko poruka. Ja sam jasno rekla da nikad nismo imali s**s i da on nije mogao da vozi. Mi smo se poljubili u usta, poljubio me je u obraz. Pisala sam mu sve i svašta. Njemu napišem "srećo", a on meni uplati novac - govorila je Sofija.

- Njen otac se vadi, a ja smatram da su majka i otac bili upleteni. Sofija je klasična zlatna koka. Ona je sad priznala da je bila u vezi sa tim čovekom preko telefona, a to znači i uživo. Šta se desilo 15. avgusta? Veridba - rekao je Uroš.

- Meni ništa - dodala je Sofija.

- Ona je njemu rekla u porukama da je njegova cela. Njih dve su ober k*rve, kao što su muzle Atmira tako su i Daneta. Verujem kad izađe da će da nastavi ili će da nađe nekog novog. Terza daje pristup Sofiji, smeje joj se, daje cigarete, a onda se ovde ograđuje od nje. Zato si NN jer se sprdaš sa majkom svog deteta - govorio je Stanić.

- Iskreno jedinstvene su. Najidealnije druženje u kuću su Sofija i Stanija, a taman Stanija može da je nauči kako da zaključa ribicu i samo da dobija lovu. Ja mislim da je Dane njoj bio emotivni partner. Ja mislim da je Sofija emotivno manipulisala sa njim, kao što je Stanija sa Asminom. Ja ne mislim da je ona volela Terzu jer sve i da ga je lagala, a ako ga voli ovo mu ne bi radila. Ja mislim da ona želi Danetu da poašlje poruku da će da ga komplelsira. Smatram kad je otac upoznao Daneta da je trebalo da se zanima, iako realno ti nikad ne ni pričala intimu - pričala je Matora.

- Sofija, ti treba da ideš kod psihijatra. To za jednu devojku poput tebe koja si uložila u svoj izgled i izgledaš atraktivno je bolesno. Ja neću da vređam tvoju mamu, ali i tvoja mama nije dobro. Malopre je rečeno da se njen tata oglasio i rekao da mama i ona rade loše stvari, a meni nije normalno ni da prvi put prihvati neke stvari - govorio je Janjuš.

- Ja imam emociju, ali nikad neću da se pomirim. Vi mislite da bi se neko pomirio posle ovih stvari? Matora, ti si jedina ovde oja ne može da podnese kritike. Svi ste pametni za moju temu, a prethodnih godina si bila u k*** i vređala si svoje partnerke - urlao je Terza.

- Rekla sam da sam radila najgore stvari, a tebi nisam rekla da si najgori. Ti zbog sebe ne treba da radiš te stvari, a ja te nisam napala i nisam ti rekla da treba da je vređaš - dodala je Matora.

- Ajde pali. Ti si ovde pričala to i radila, a meni prebacuješ kako ću da se pomirim sa njom. Svaka osoba koja misli da ću da se pomirim sa njom je bolesna - rekla je Matora.

Majka se odriče Sofije

Podsetimo, Sofijina mama je u intervjuu za "Blic" rekla da će se ćerke odreći ukoliko se ispostavi da je bila intimna sa Danetom. Ona je tada rekla da nije videla snimak na kojem se njena ćerka ljubi sa sedamdesetogodišnjim muškarcem.

- Nisam videla to, samo što sam ušla u kuću, ne mogu da verujem. Ne znam šta da kažem, ja ne mogu da verujem u to. Ja ne znam da je ona bila u emotivnoj vezi sa starcem od 68 godina. Momak jedan montira slike, ne znam koliko pravi dnevno profila i šalje i kači. I taj snimak ćemo videti da li je montaža ili istina. Zar mislite da bih ja kao majka primila u kuću čoveka da znam da je moja ćerka sa njim i da ima toliko godina? Jesam li ja poludela? - rekla je uznemireno Brankica i dodala:

- Mislim da je ovo nameštaljka, pre 15ak dana je neko izbacio: "Da nije bilo mene, Dane bi kupio automobil", to je bilo pre ulaska Sofijinog. Mislim da je to sve bilo unapred smišljeno. Nije on njoj kupovao brendiranu garderobu. On priča da nam je sređivao kupatilo i opremao kuću, to ništa nije tačno. Kupatilo nije ni renovirano, samo smo kupile neke elemente. Njena greška je što se ona odmah pohvali i bude bliska sa fanovima i odmah im kaže sve šta radi. On to sada sve koristi. Protiv Terze nemam apsolutno ništa ako se vole neka budu srećni. Protiv Terze sam bila prošle godine kada ju je ostavio na cedilu i bio sa drugim devojkama, pa gde je ljubav? Milicu si ostavio trudnu na cedilu. Daj Bože da je ovo istina, ne dao joj Bog, odreći ću je se.