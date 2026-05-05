Nastojeći da svim sredstvima vojnim putem oslabi Iran, premijer Izraela Benjamin Netanjahu je podrio zajedničku američko-izraelsku strategiju "uključivanja" Izraela u arapski svet Bliskog istoka kao uporišta vojne sile. Ta strategija je i ranije bila veoma sumnjiva, a posle Gaze i rata sa Iranom deluje potpuno osuđeno na propast, napisao je na Telegramu ruski senator Aleksej Puškov.

"Štaviše, nakon izvesnog vremena, kada se oporavi od posledica rata, Iran bi mogao da postane nova supersila Bliskog istoka", istakao je.

Ruski senator je ukazao na to da Iran ima sve preduslove da izraste u glavni regionalni pol moći u nastajućem multipolarnom svetu.

To je objasnio time što Teheran ima treće po veličini rezerve nafte u svetu (dokazane rezerve iznose 208 milijardi barela), snažni raketni potencijal koji je pokazao svoju efikasnost, autonomnu i duboko ukorenjenu kulturu, stanovništvo od 92 miliona ljudi, kao i kontrolu nad Ormuskom moreuzom – glavnim naftnim putem planete.





Izrael je dao konačno odobrenje za plan o kupovini borbenih aviona F-35 i F-15IA od američkih kompanija Lockheed Martin i Boeing, u okviru dogovora vrednog više desetina milijardi dolara.



Ugovor, koji je odobrio izraelski odbor za nabavku, predstavlja prvi korak u planu jačanja izraelske vojske vrednom 119 milijardi dolara i "povećanju spremnosti uoči zahtevne decenije za izraelsku bezbednost", navelo je ministarstvo.

Ministarstvo je dodalo da će novi avioni biti temelj dugoročnog razvoja vojske, odgovora na regionalne pretnje i očuvanja izraelske strateške vazdušne nadmoći.

"Pored neposrednih potreba za ratnom nabavkom, imamo odgovornost da delujemo sada kako bismo obezbedili vojnu prednost izraelskih odbrambenih snaga za 10 godina i kasnije“, rekao je Amir Baram, viši zvaničnik ministarstva odbrane.

Rat sa Iranom „potvrdio je koliko je kritičan američko-izraelski strateški odnos i koliko su i dalje ključne napredne vazdušne snage“, dodao je.

Prema ugovoru, Izrael će kupiti četvrtu eskadrilu aviona F-35 od Lockheed Martina i drugu eskadrilu aviona F-15IA od Boeinga. Boeing je u decembru obezbedio ugovor sa Izraelom vredan 8,6 milijardi dolara, koji uključuje 25 novih aviona F-15IA i mogućnost kupovine dodatnih 25.





