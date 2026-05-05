Stanija Dobrojević kao ovonedeljni vođa iznenadila je odlukom da u izolaciju pošalje zajedno Maju Marinković i Asmina Durdžića. Ova njena odluka izazvala je haos za stolom, a njih dvoje nisu krili sreću.

Stanija Dobrojević je odlučila da u sobu za izolaciju pošalje svog bivšeg partnera Asmina Durdžića i svoju bivšu prijateljicu Maju Marinković, ne štedeći najteže reči i uvrede na njihov račun. Nešto pre toga iznenadila je odlukom kada je birala omiljenog takmičara.

-Zna su ko su meni dva najveća zla u ovoj kući. Jedna ljudska nakaza, životni blam, sprdačina od bivšeg odnosa. Asmin Durdžić je prvi potrčko. Branio me od svih, a na kraju me prodao zbog žena - započela je svoje izlaganje Stanija u Eliti, pa se odmah zatim obrušila i na svoju nekadašnju prijateljicu: "Jedna mala rijaliti k****ca, potuljano malo zlo. On nije hteo normalnu bivšu, on u meni ima smrtnog neprijatelja. Drugi potrčko je moja bivša prijateljica koja je ušla sa njim u vezu iz inata i koja mi svaki dan nanosi zlo."

Ona je pred svima istakla da su njih dve završile svoje površno prijateljstvo, naglasivši da im ne dira vezu, štaviše, zahvalila joj se rečima da je "uzela smeće".

Stanija je dodala da Maja na silu pokušava da se svađa izlizanim pričama, kao i da ne želi da ih razdvaja jer da je za potrčke stavila Asmina i Aneli, on sigurno ne bi išao u izolaciju.

Međutim, odluka da ih spoji u izolaciji naišla je na oduševljenje ovog para, koji je priznao da su se potajno nadali ovakvom ishodu.

-Rekao sam Maji da molimo Boga da idemo u izolaciju. Mi nismo znali da li ćemo da idemo zajedno, ali bismo svakako išli zajedno - priznao je Asmin.

Njegova devojka Maja odmah se nadovezala, ne propustivši priliku da "pecne" Staniju: "Hvala što nas nije razdvojila. Nisam neko ko potencira sukob jer sam je ugasila u prve dve nedelje."

