Predsednik Francuske Emanuel Makron priredio je nesvakidašnji trenutak tokom državne večere u Jermeniji, gde je pred zvanicama uzeo mikrofon i otpevao čuvenu pesmu „La Boem“ Šarla Aznavura. Snimak ovog događaja brzo se proširio i izazvao brojne reakcije, jer se retko viđa da jedan predsednik u ovakvoj prilici pokaže svoje umetničko lice.

Makron je boravio u Jerevanu u okviru Samita Evropske političke zajednice, gde je učestvovao u zvaničnim razgovorima sa predsednikom i premijerom Jermenije. Ipak, upravo ovaj muzički trenutak obeležio je veče i privukao najviše pažnje.

Makron u drugačijem izdanju

Kako prenosi francuska televizija BFM, Makron je spontano uzeo mikrofon i izveo pesmu koja ima posebnu simboliku. „La Boem“ je jedno od najpoznatijih dela Šarla Aznavura, umetnika jermenskog porekla rođenog u Parizu, što dodatno naglašava kulturne veze između Francuske i Jermenije.

Ovo nije prvi put da Makron javno peva ovu pesmu. Već je ranije, tokom 2023. godine, izvodio „La Boem“ u Jelisejskoj palati na događaju sa umetnicima i predstavnicima modne i muzičke scene.

Muzika kao poruka diplomatije

Tokom večeri, muzički deo programa nastavljen je kada je jermenski premijer Nikol Pašinjan, kako prenose mediji, seo za bubnjeve i pridružio se atmosferi, dodatno opuštajući formalni događaj.

Ovakvi trenuci često imaju širi značaj od samog nastupa – predstavljaju simboličan način jačanja odnosa i povezivanja kroz kulturu i umetnost. Upravo je Aznavurova muzika snažna spona između dve zemlje, imajući u vidu njegovo poreklo i istorijsku povezanost sa Jermenijom.

Makronova poseta Jermeniji deo je šireg političkog konteksta i jačanja saradnje unutar Evropske političke zajednice. Ipak, ovakav neformalan gest pokazuje i drugačiji pristup diplomatiji – gde se poruke šalju ne samo kroz političke govore, već i kroz kulturne simbole.

U vremenu kada su međunarodni odnosi često opterećeni tenzijama, ovakvi trenuci podsećaju da i kultura može igrati važnu ulogu u povezivanju država i naroda.