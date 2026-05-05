Na Kosovu i Metohiji, u Đakovici rano jutros dogodilo se strašno ubistvo, a žrtva je bliska porodici popularnog pevača

Žrtva je identifikovana kao Redže Brahimaj, koji je izdahnuo nakon što su mu naneli smrtonosne ubode. Prema informacijama, incident se dogodio u ranim jutarnjim satima. Mladić je izboden nožem i, uprkos pokušajima da mu se pruži medicinska pomoć nakon što je prevezen u bolnicu, njegove povrede su se pokazale fatalnim.

Detalj koji je ovom događaju dodao još više bola je činjenica da je pokojni Redže Brahimaj brat Egzone Mučiki, supruge pevača Albatrita Mućićija.

Sama Egzona je objavila vest o velikom porodičnom gubitku putem objave na Instagramu, gde je objavila crno-belu fotografiju sa bratom, uz napis:

- Slomio si mi srce, brate moj. Počivaj u miru.

