Govoreći na konferenciji u Frankfurtu posvećenoj klimi, prirodi i monetarnoj politici, Lagard je navela da Evropa uvozi oko 60 odsto energenata, gotovo u potpunosti iz fosilnih izvora, što povećava troškove za domaćinstva i privredu.

Kao pozitivan primer navela je Španiju i Portugaliju, koje su zahvaljujući većem udelu obnovljivih izvora energije bile mnogo bolje zaštićene od skokova cena gasa nego druge članice Evropske unije.

Lagard je upozorila i da toplotni talasi i suše postaju direktni pokretači inflacije u Evropi.

Prema analizi Evropske centralne banke, prošlogodišnji toplotni talas podigao je cene neobrađene hrane u evrozoni za 0,7 procentnih poena.

Pored rasta cena, ekstremni događaji poput poplava i suša imaju dugoročne posledice na privredu.

Podaci pokazuju da četiri godine nakon takvih nepogoda, regionalna proizvodnja ostaje za oko tri odsto niža u odnosu na prosek.

"Svetu je potrebna nepristrasna analiza zasnovana na činjenicama kako bi se razaznali signali nauke od buke koju stvara politika", naglasila je Kristin Lagard.

Ona je u tekstu govora objavljenom na veb stranici Evropske centralne banke istakla i rizike povezane sa gubitkom biodiverziteta i prirode.

Nova istraživanja rađena u saradnji sa vodećim univerzitetima pokazuju alarmantne scenarije, prema kojima bi ekstremna nestašica vode mogla bi da ugrozi čak 24 odsto ukupne proizvodnje evrozone.